Bankacılık devlerinden S&P 500 için kritik uyarı: 10 yıl içinde...

Wall Street'in lider bankaları S&P 500 endeksinin gelecek yıllarda düşük getiri sağlayacağını öngörüyor. Goldman Sachs, 10 yıl boyunca yıllık ortalamada yüzde 3 getiri sağlayacağını ve bunun 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisinden daha düşük olacağını ifade etti. JPMorgan ise yüzde 5,7 oranında yıllık getiri öngörürken, Bank of America endeksin yıllık yüzde 1-2 getiri sağlayabileceğini, ancak temettülerin bu oranı artırabileceğini belirtti.

RIA Advisors’ın baş yatırım stratejisti Lance Roberts da mevcut değerlemelere göre önümüzdeki 10 yılın getirilerinin matematiksel olarak düşük kalma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Shiller’ın döngüsel olarak ayarlanmış fiyat-kazanç (CAPE) oranına dikkat çeken Roberts, bu oranın tarihsel ortalamaların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Yatırımcıya kritik uyarı

Roberts, piyasa döngülerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek yatırımcıların güçlü getirilere aldanarak gelecekteki düşük getirileri göz ardı etmemesi gerektiği konusunda uyardı. Yüksek enflasyon ve merkez bankalarının gevşemeyen tutumunun, önümüzdeki yıllarda getirileri baskılayabileceğini belirten Roberts, özellikle uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

FED'in faiz indirimi

Ekonomik göstergeler arasında ise işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri dikkat çekti. Ekim ayı istihdam raporunda düşük iş büyümesi kaydedilirken, ABD işsizlik oranının yüzde 4’ün biraz üzerinde kalmasıyla yatırımcılar Cuma günü S&P 500’ü yüzde 0,4 yükseltti. Bununla birlikte, Fed’in ekonomiyi canlandırmak amacıyla daha fazla faiz indirimi yapabileceği bekleniyor.

Boğa piyasaları gelecek

"Boğa piyasaları gelecek, ancak düşüşler kaçınılmaz"Roberts, büyük yükselişlerin olacağını ancak kaçınılmaz düşüşlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. “Yapay müdahaleler döngüleri geciktirebilir ve uzatabilir, ancak sonunda bir düzeltme olacaktır” diyen Roberts, yatırımcıların piyasa döngülerini dikkate alarak stratejik hamleler yapması gerektiğini vurguladı.