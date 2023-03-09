Bankacılık dışı finans sektörünün hacmi arttı

Buna göre bankacılık dışı finans sektörünün 2022 yılında işlem hacmi 569 milyar liraya ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 382,7 milyar TL’ye yükselirken öz kaynak büyüklüğü ise 55,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık dışı finans sektöründe toplam müşteri sayısı da 5,8 milyona ulaştı.

Sektör bazlı incelendiğinde faktoring sektörü, alacakları yüzde 113,8 artışla 127,2 milyar TL’ ye ulaştı. Yine sektörün aktif büyüklüğü yüzde 108,7 artış ile 135,6 milyar TL’ye yükseldi, işlem hacminde de yaklaşık yüzde 110 artış sağladı. Finansal kiralama sektörü’nün işlem hacmi ise yüzde 84,1 artarak 67,3 milyar TL’ye yükseldi.

Sektörün alacakları 117,9 milyar TL ve aktif büyüklüğü de 163,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman şirketlerinin de alacakları yüzde 44,7 oranında büyüyerek 61,4 milyar TL, aktif büyüklüğü yüzde 53,2 artışla 74,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektörün müşteri adedi 1,8 milyon oldu. Varlık yönetim şirketleri öz kaynakları ise yüzde 70 yükseliş ile 5,5 milyar TL’ye ve aktif büyüklüğü ise yüzde 46,5 artışla 8,9 milyar TL'ye çıktı. Sektörün toplam portföy büyüklüğü 80 milyar TL’ ye ulaştı.