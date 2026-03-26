Bankacılık sektöründe kredi hacmi 24,3 trilyon TL’ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 19 Mart haftasına ilişkin verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi geriledi. Bir önceki hafta 24 trilyon 352,2 milyar TL olan toplam krediler, 19 Mart haftasında 24 trilyon 318,8 milyar TL’ye düştü.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri 3 trilyon 46,7 milyar TL’ye gerilerken, bireysel kredi kartları bakiyesi 2 trilyon 864,0 milyar TL olarak kaydedildi. Ticari ve diğer krediler ise 18 trilyon 408,1 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli ticari krediler 3 trilyon 750,7 milyar TL’ye çıkarken, kurumsal kredi kartları 877,58 milyar TL seviyesine ulaştı.

Takipteki alacaklar yükseldi

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 664,79 milyar TL’ye yükselirken, toplam menkul değerler 7 trilyon 237 milyar TL oldu. Aynı dönemde sektörün toplam mevduatı ise 28 trilyon 214,1 milyar TL’ye geriledi.

Gayrinakdi krediler ve saklama büyüklüğü arttı

Verilere göre, gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 9 trilyon 650 milyar TL’ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 87,1 milyar TL olurken, bunun 3 trilyon 421,5 milyar TL’si yurt içi yerleşikler, 665,59 milyar TL’si ise yurt dışı yerleşikler adına tutuldu.

Net döviz pozisyonu artıda kaldı

Bankacılık sektöründe bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 1 trilyon 814,5 milyar TL, bilanço dışı yabancı para pozisyonu ise artı 1 trilyon 843,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece yabancı para net genel pozisyonu 29,22 milyar TL’ye yükseldi.

KKM bakiyesi düşmeye devam etti

Yasal özkaynaklar 5 trilyon 469,2 milyar TL seviyesine çıkarken, Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 355 milyon TL azalarak 1,57 milyar TL’ye geriledi.