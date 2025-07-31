Bankacılık sektöründe mevduat ve kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bir önceki hafta 24 trilyon 422 milyar 167 milyon lira seviyesinde olan sektörün toplam mevduatı, 25 Temmuz haftasında 24 trilyon 737 milyar 412 milyon liraya ulaştı.

TL ve yabancı para mevduatlarda durum

Aynı dönemde Türk lirası cinsinden mevduat yüzde 1,2 artarak 13 trilyon 711 milyar 347 milyon liraya yükseldi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,2 düşüşle 7 trilyon 884 milyar 944 milyon liraya geriledi.

Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı 234 milyar 344 milyon dolar düzeyinde ölçülürken, bunun 195 milyar 595 milyon doları yurt içi yerleşik kişilere ait oldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında 1 milyar 212 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Tüketici kredileri artışta

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1,6 artarak 4 trilyon 699 milyar 128 milyon liraya yükseldi.

Bu kredilerin:

* 591 milyar lirası konut,

* 56,6 milyar lirası taşıt,

* 1 trilyon 763,7 milyar lirası ihtiyaç kredisi,

* 2 trilyon 287,5 milyar lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Kredi hacmi de büyüdü

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi, aynı haftada 156 milyar 497 milyon lira artarak 19 trilyon 338 milyar 861 milyon liraya çıktı.