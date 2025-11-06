Bankacılık sektöründe mevduatlar 26,6 trilyon lirayı geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ekim ile biten haftaya ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir haftada 115 milyar 418 milyon lira artarak 26 trilyon 603 milyar 110 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde Türk lirası (TL) cinsi mevduatlar yüzde 0,1 artışla 14 trilyon 413 milyar lira, yabancı para (YP) cinsi mevduatlar ise yüzde 0,7 azalışla 8 trilyon 831 milyar lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 249,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun 211,1 milyar doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin YP mevduatında 800 milyon dolarlık artış gözlendi.

Tüketici kredileri ve kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri haftalık bazda yüzde 2,3 artışla 5 trilyon 278 milyar liraya çıktı.

Bu kredilerin 641,5 milyar lirası konut, 49,5 milyar lirası taşıt, 1 trilyon 996 milyar lirası ihtiyaç kredisi ve 2 trilyon 591 milyar lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 31 Ekim haftasında 183 milyar 816 milyon lira artışla 20 trilyon 978 milyar liraya yükseldi.