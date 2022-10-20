Bankacılık sektöründe net kâr artışı 3. çeyrekte 5 katı aşacak

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansallarının açıklanması önceki gün itibariyle başladı. Bankacılık sektöründe ise ilk bilanço 26 Ekim’de Akbank ile gelecek. Araştırma birimlerinin yaptığı tahminlere göre bankaların net karının ikinci çeyreğe göre yaklaşık yüzde 17, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 400’ü aşan yani beş kattan fazla artması bekleniyor. Finans dışı sektörlerde ise geçen yıla göre net satış gelirlerinde ve net karlarında yüzde 150’yi aşan yani 2.5 kattan fazla artış beklentisi var.

■ DENİZ YATIRIM

Bilanço sezonuyla beraber araştırma kurumları beklenti raporlarını da yayımlamaya başladı. Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma’nın borsada işlem gören 7 bankayı içeren kapsamlı raporuna göre üçüncü çeyrekte bankacılık sektörünün geçen yılın aynı çeyreğine göre net karlarında yüzde 415 seviyesinde artış bekliyor. Bu bankacılık sektöründe net karın beş kattan fazla artmış olduğunu ortaya koyuyor. Bankaların böylece öz sermaye karlılıklarının ikinci çeyreğe göre 1.5 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık 31 puan artış ile yüzde 47 seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Deniz Yatırım’ın toplam sektörde net kar beklentisi ise 73.4 milyar lira seviyesinde. Deniz Yatırım bankacılık sektöründe üçüncü çeyrekte öne çıkan dinamikleri TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre hız kesmiş olması, TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının üzerinde gerçekleşmesi, TL mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre 10 puan kadar iyileşmesi ve güçlü aktif kalitesinin artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması şeklinde sıraladı. Güçlü gelen karlarda ise ana unsurları Deniz Yatırım kredilerin yeniden fiyatlanması nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasında toparlanmanın hız kaybetmesine rağmen devam etmesi, TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyondaki yüksek seyre bağlı olarak marj katkısının önceki çeyreğe göre daha yüksek olması, komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin devamı ve enfl asyondaki yükselişe bağlı olarak operasyonel giderlerin de yüksek gerçekleşmesi olarak belirtti. Yıllık bazda kar artışlarının kamu bankalarında geçen yıl takip edilen düşük baz nedeniyle daha yüksek olabileceği kaydedilen Deniz Yatırım raporunda özel bankalar tarafında yıllık kar büyümesi ile birlikte öz sermaye karlılığı da dikkate alındığında Akbank ve Garanti BBVA’nın biraz daha ön planda olabileceğini vurguladı.

■ İŞ YATIRIM

İş Yatırım ise geçen yıla göre yüzde 412 net kar artışı beklediği bankacılık sektörüne ilişkin raporunda artan kredi/mevduat kredilerinin yanında TÜFEX menkul kıymetlerinin artarak devam eden gelir katkısı net karları çok olumlu etkilemeye devam ettiğini belirterek bunun yanında çeyrekte daha düşük yazılan swap maliyetleri ile yüksek seyreden döviz ve menkul kıymet trading gelirleri genel karlılığa olumlu katkı yapmayı sürdürdüğünü ifade etti. Özel bankaların karşılık giderleri düşerken, güçlü gelirden yararlanan kamu bankaları serbest karşılık dahil olmak üzere karşılık oranlarını da artırmak amacıyla karşılık giderlerini çeyreklik bazda önemli biçimde artırdıkları kaydedilen raporda “Burada aktif kalitesinin yüksek seyrettiğini, yüksek ayrılan karşılıkların daha çok ihtiyatlılık amacıyla ayrıldığını belirtelim. Çeyreklik bazda en kuvvetli kar artışı kaydedecek bankalar olarak Halkbank ve Garanti BBVA ön plana çıkıyor çeyreklik bazda daha düşük net kar açıklamasını beklediğimiz bankalar ise Vakıfbank ve Albaraka” denildi.

■ VAKIF YATIRIM

Vakıf Yatırım araştırma kapsamında bulunan bankaların 3Ç22 döneminde toplam net karının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 21,4, yıllık bazda ise yüzde 414,5 yükseliş ile 67.9 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyor. Mevduat bankalarının, 2022 yılı üçüncü çeyrekte güçlü TÜFEX gelirlerinin katkısı ile Halkbank’ın çeyreksel bazda yüzde 53,3 yükseliş ile net karını en fazla artıran banka olacağını öngören Vakıf Yatırım üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla takibimizdeki tüm bankaların karında artış beklerken, en az artışın ise diğer bankalara nazaran daha az artmasını beklediğimiz TÜFEX gelirlerinin yanı sıra yüksek baz etkisinin sonucunda yüzde 6,4 ile İş Bankası’nda görüleceğini değerlendirdi. 3Ç22’de takibinde bulunan bankaların toplam kredi hacminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7, toplam mevduat hacminde ise yüzde 16,0 büyüme öngören Vakıf Yatırım bankaların toplam net faiz gelirlerinde çeyreksel yüzde 37,5 artış, komisyon gelirlerinde ise yüzde 14,5 yükseliş tahmin etti.

■ AK YATIRIM

Ak Yatırım araştırma kapsamındaki bankalarda üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre net kar toplamında yüzde 12 artış beklerken fonlama maliyetinin artışının çekirdek net faiz marjını baskıladığını, TÜFE tahvil gelirinin ise kâra destek verdiğini belirtti. Ak Yatırım raporunda sorunlu kredi intikalleri düşük kalmasına rağmen, bankaların önümüzdeki dönemin risklerini dikkate alarak karşılık oranlarını artırması ve/veya serbest karşılık ayırması enflasyona bağlı kâr artışının sınırlı kalmasına neden olduğu ifade edildi. Banka kâr artışlarında Ak Yatırım; Garanti, Yapı Kredi ve Halkbank’ın öne çıktığını, yüklü serbest karşılıklar nedeniyle Vakıfbank ve Albaraka’nın kârlarında gerileme ve TSKB’nin kârında sınırlı artış beklediğini dile getirdi. İş Bankası’nda ise muhasebe yöntemi nedeniyle sınırlı miktarda TÜFE tahvil geliri katkısı ve ilk altı aya göre belirgin karşılık gideri nedeniyle net kâr artışının sınırlı kalmasını öngördü.

■ GARANTİ YATIRIM

Garanti Yatırım bankacılık sektöründe güçlü kar artış momentumunun devamını beklerken araştırma kapsamındaki bankaların üçüncü çeyrekte yüzde 9 çeyreksel ve yüzde 417 yıllık artışla, toplam 54.8 milyar TL net kâr açıklamalarını öngördü. Bunun neticesinde, bankaların yılın ikinci çeyreğinde özkaynak karlılığının ise yüzde 45 olacağını tahmin eden Garanti Yatırım TL kredilerde ticari kredilerde yapılan düzenlemeler sonucunda yüzde 14 seviyesine gerileyen bir çeyreksel büyüme yaşanan çeyrekte, kredi-mevduat makasının ise artmaya devam ettiğini kaydetti. Bankalar yaklaşık yüzde 65-75 arasında tahminlerle değerledikleri TÜFE kağıtlarından bu çeyrekte de önemli katkı alacağını vurgulayan Garanti Yatırım bu çeyrekte öne çıkan önemli gelişmelerden birinin de artan personel ve tanıtım maliyetleri sonucu bankaların faaliyet giderlerinin yıllık olarak yüzde 114 artması olacağına işaret etti. Kapsamındaki bankalardan, Akbank ve Halkbank’ın çeyreksel bazda kısmen daha güçlü kar artışı gerçekleştirmesini bekleyen Garanti Yatırım yüzde 23 çeyreksel kar büyümesi beklediği Akbank’ın kredi piyasasında pazar payını koruduğunu ve sektöre paralel büyüdüğünü belirtti. Garanti Yatırım raporunda şu noktalara dikkat çekildi: “Akbank’ta büyüme daha çok bireysel ve KOBİ segmentinden gelirken, yeni müşteri kazanımları neticesinde vadesiz mevduatta önemli artış yaşadı. Bankanın TÜFEX hariç net faiz marjında hafif daralma bekliyoruz. 100 baz puan artmasını beklediğimiz TL kredi makasına rağmen artan regülasyon etkisi marjı kısmen baskıladı.

Aktif kalitesi tarafında banka önceki çeyreklere benzer bir şekilde sektöre göre olumlu ayrışıyor. Halkbank büyüme tarafında diğer bankalara paralel, kredi makası tarafında ise çeyreklik 40 baz puan artış ile sektöre göre daha düşük performans gösteriyor. Halkbank'ın 120 milyar TL'yi bulan toplam TÜFEX portföyü ise net faiz gelirlerini destekleyici işlev görüyor. Karşılıklar tarafında ise çeyreksel bazda çok ciddi bir artış görüyoruz, özellikle emeklilik promosyonları giderlerinin yaratmış olduğu gider yükü net karı aşağı çekiyor. İş Bankası karlılık anlamında yatay bir görünüme sahip. TÜFE kağıtları muhasebe yönteminin farklı olmasından dolayı diğer bankalar kadar bu noktada olumlu ayrışamayan bankanın net karşılık giderlerinde de kısmen artış bekliyoruz. Çeyreksel kar daralması yaşamasını beklediğimiz Vakıfbank ise karşılık giderlerinin en çok artış yaşandığı banka olarak görünüyor.”

Finans dışında öne çıkan sektör havacılık

Deniz Yatırım’ın raporuna göre finansal olmayan şirketlerde net satış gelirlerinde geçen yılın aynı çeyreğine göre artış beklentisi yüzde 149, ikinci çeyreğe göre ise yüzde 13 seviyesinde bulunuyor. Finans dışı şirketlerin net karının geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 152 artmasını öngören Deniz Yatırım’ın ikinci çeyreğe göre yükseliş öngörüsü ise yüzde 17. Deniz Yatırım finans dışı tarafta, iyileşen ürün marjları ile Tüpraş, yükselen birim fiyatlar eşliğinde Hektaş, enerji segmenti öncülüğünde Alarko, yenilenebilir enerjide Galatawind ve Aydem, finans ve finans dışı segmentlerin katkısıyla Koç Holding ve Sabancı Holding, yolcu trafiğindeki güçlenme ve birim gelirlerde artış ile havacılık sektörü hisseleri fiziki mağaza sayısındaki artış, yüksek seyreden gıda enflasyonu, öz markalı ürünlere olan talebin artması ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi ile Şok Marketler, güçlü abone kazanımı ve ARPU büyümesi ile Turkcell’in kuvvetli sonuçlar açıklayacağını tahmin etti. Garanti Yatırım ise kapsamındaki banka dışı şirketlerde ise yıllık bazda yüzde 205 kar artışı beklerken yüzde 177 yıllık FAVÖK ve yüzde 163 yıllık satış büyümesi tahmininde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışındaki aktivite seyri, kur hareketleri ve emtia fiyatlarının şirketlerin üçüncü çeyrek faaliyet performansları üzerinde etki yaratmasını öngören Garanti Yatırım üçüncü çeyrekte değer kaybetmeye devam eden TL, yüksek enflasyon ve artan enerji ve tedarik maliyetleri şirketlerin net kârları ve FAVOK marjlarını etkilediğini vurguladı. Havacılık sektöründen güçlü sonuçlar bekleyen Garanti Yatırım Şişecam’ın da üçüncü çeyrekte TL’nin zayıflığının olumlu katkısı, hacim ve ürün fiyat artışlarının desteği ile yıllık olarak güçlü sonuçlar açıklayacağını düşündü. Gıda perakendecileri yurtiçi enflasyonist ortamdan pozitif etkilenmeye devam ederken, içecek sektörü ise uluslararası faaliyetlerin önemli katkısıyla gücünü korumasını öngördü. İş Yatırım da geçen yılın aynı dönemine göre üçüncü çeyrekte FAVÖK ve net karını en yüksek oranda arttırması beklenen şirketler arasında havacılık sektörü şirketlerinin ön plana çıktığını dile getirdi.