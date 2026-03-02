Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 48,6 trilyon TL’ye ulaştı

BDDK tarafından yayımlanan Ocak 2026 dönemine ilişkin konsolide olmayan verilere göre, bankacılık sektörünün aktif toplamı 2025 yıl sonuna kıyasla 1 trilyon 627,4 milyar TL artış gösterdi. Böylece aktif büyüklükteki artış oranı yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı itibarıyla sektörün en büyük aktif kalemi 23 trilyon 646,1 milyar TL ile krediler oldu. Menkul değerler ise 7 trilyon 53,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonuna göre krediler toplamı yüzde 2,2, menkul değerler ise yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,57 olarak hesaplandı.

Mevduat 27,8 trilyon TL’ye yükseldi

Kaynak yapısında en büyük paya sahip olan mevduat, 2025 yıl sonuna göre yüzde 2,2 artarak 27 trilyon 829,3 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynak toplamı ise yüzde 2,5 artışla 4 trilyon 260,2 milyar TL oldu.

Sermaye yeterliliği yüzde 16,77

BDDK verilerine göre bankacılık sektörü, Ocak 2026 döneminde 87,2 milyar TL net kâr elde ederken, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 16,77 seviyesinde gerçekleşti.