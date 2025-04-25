Bankacılık sektörünün mevduatı 22,6 trilyon liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Nisan ile biten haftada ciddi artış kaydetti.

Toplam mevduat bir önceki haftaya göre 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artarak 22 trilyon 213 milyar 994 milyon 495 bin liradan 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya yükseldi.

TL ve döviz mevduatlarında yükseliş

Aynı dönemde bankalardaki Türk Lirası cinsinden mevduatlar yüzde 0,6 artışla 12 trilyon 421 milyar 198 milyon 729 bin lira oldu. Yabancı para (YP) cinsinden mevduatlar ise yüzde 2,6 yükselişle 7 trilyon 418 milyar 831 milyon 161 bin liraya ulaştı.

Toplam yabancı para mevduatı 234 milyar 386 milyon dolara ulaşırken, bunun 195 milyar 568 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında tutuldu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 2 milyar 441 milyon dolarlık artış kaydedildi.

Kredi hacmi 17,5 trilyon lirayı geçti

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dahil toplam kredi hacmi de aynı haftada 44 milyar 355 milyon 716 bin lira artışla 17 trilyon 452 milyar 250 milyon 969 bin liradan 17 trilyon 496 milyar 606 milyon 685 bin liraya çıktı.

Tüketici kredilerinde sınırlı düşüş

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinde ise geçen hafta sınırlı bir azalma gözlendi. Toplam tüketici kredileri yüzde 0,7 düşüşle 4 trilyon 177 milyar 493 milyon 761 bin liraya geriledi.

Bu kredilerin dağılımı şu şekilde oldu:

* Konut kredileri: 554 milyar 376 milyon 924 bin TL

* Taşıt kredileri: 63 milyar 775 milyon 223 bin TL

* İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 581 milyar 902 milyon 733 bin TL