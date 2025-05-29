Bankacılık sektörünün mevduatı 23 trilyon lirayı aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Mayıs haftasına ait para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir önceki haftaya kıyasla 83 milyar 487 milyon lira artarak 23 trilyon 42 milyar 31 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde TL cinsi mevduat yüzde 0,4 düşüşle 12 trilyon 722 milyar liraya gerilerken, yabancı para (YP) cinsi mevduat yüzde 1,3 artışla 7 trilyon 485 milyar liraya ulaştı.

Bankalardaki toplam YP mevduat 231,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 193 milyar dolarlık kısmı yurt içi yerleşik kişilere ait. Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 1 milyar 342 milyon dolarlık azalma görüldü.

Tüketici kredileri artışta

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri aynı haftada yüzde 1,7 artarak 4 trilyon 387 milyar liraya çıktı. Bu kredilerin:

* 571 milyar lirası konut,

* 61 milyar lirası taşıt,

* 1 trilyon 649 milyar lirası ihtiyaç kredilerinden,

* 2 trilyon 104 milyar lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 190 milyar 671 milyon liralık artışla 18 trilyon 73 milyar liraya ulaştı.