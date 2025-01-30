Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 24 Ocak ile biten haftada 292 milyar 509 milyon 936 bin lira artışla 19 trilyon 844 milyar 390 milyon 225 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 artışla 12 trilyon 275 milyar 376 milyon 175 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,02 artışla 6 trilyon 633 milyar 888 milyon 545 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 194 milyar 878 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 165 milyar 827 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Ocak itibarıyla 587 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,85 artarak 1 trilyon 945 milyar 347 milyon 600 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,59 yükselişle 2 trilyon 106 milyar 156 milyon 734 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,18 artışla 2 trilyon 340 milyar 578 milyon 377 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 470 milyar 747 milyon 478 bin lirası konut, 55 milyar 822 milyon 36 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 418 milyar 778 milyon 86 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Ocak ile biten haftada 147 milyar 196 milyon 97 bin lira artarak 15 trilyon 741 milyar 507 milyon 673 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,21 artış kaydetti.