Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Ağustos ile biten haftada yüzde 1,22 artarak 33 trilyon 243 milyar 290 milyon 650 bin liradan 33 trilyon 649 milyar 628 milyon 251 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 0,51 artarak 18 trilyon 307 milyar 405 milyon 591 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 2,95 artışla 11 trilyon 182 milyar 942 milyon 316 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 273 milyar 772 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 27 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 21 Ağustos itibarıyla 1 milyar 136 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,46 azalışla 6 trilyon 769 milyar 295 milyon 940 bin liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 822 milyar 322 milyon 150 bin lirası konut, 41 milyar 275 milyon 636 bin lirası taşıt, 2 trilyon 552 milyar 704 milyon 339 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 352 milyar 993 milyon 815 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 21 Ağustos ile biten haftada 569 milyon 418 bin lira artarak 26 trilyon 961 milyar 79 milyon 366 bin liradan, 26 trilyon 961 milyar 648 milyon 784 bin liraya yükseldi.