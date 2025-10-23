Bankacılık sektörünün mevduatında artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya kıyasla 944 milyar 439 milyon 129 bin liralık önemli bir artış kaydetti. Böylece toplam mevduat, 25 trilyon 802 milyar 684 milyon 530 bin liradan 26 trilyon 747 milyar 123 milyon 659 bin liraya ulaştı.

TL ve yabancı para mevduatlarında güçlü artış

Mevduatlardaki bu yükseliş hem Türk lirası (TL) hem de yabancı para (YP) cinsinden hesaplara yayıldı. Aynı dönemde, bankalardaki TL cinsi mevduatlar yüzde 3'lük bir büyüme ile 14 trilyon 386 milyar 610 milyon 451 bin liraya çıktı. Yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 5 artarak 9 trilyon 104 milyar 917 milyon 586 bin lira seviyesine yükseldi.

Toplam YP mevduat hacmi geçen hafta 256 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bunun 218 milyar 263 milyon dolarlık kısmı yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkileri göz ardı edildiğinde, 17 Ekim itibarıyla 2 milyar 292 milyon dolarlık net bir artış görülmesi, döviz hesaplarına olan ilginin sürdüğünü gösteriyor.

Tüketici kredilerinde azalma trendi

Mevduatlardaki yükselişin aksine, yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredilerinde bir miktar geri çekilme yaşandı. Geçen hafta tüketici kredileri yüzde 0,5 oranında düşüşle 5 trilyon 97 milyar 412 milyon 138 bin liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

• Konut kredileri: 633 milyar 258 milyon 579 bin lira

• Taşıt kredileri: 48 milyar 877 milyon 263 milyon lira

• İhtiyaç kredileri: 1 trilyon 936 milyar 892 milyon 713 bin lira

• Bireysel kredi kartları: 2 trilyon 478 milyar 383 milyon 583 bin lira

Toplam kredi hacmi de büyüdü

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de mevduatlardaki yükselişle paralel bir artış gösterdi. 17 Ekim ile biten haftada toplam kredi hacmi, 86 milyar 275 milyon 166 bin liralık artışla 20 trilyon 700 milyar 911 milyon 150 bin liraya ulaştı.