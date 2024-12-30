Bankacılık sektörünün net dönem karı kasımda 67,5 milyar TL oldu

Bankacılık sektörünün Kasım ayında net dönem karı 67,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir önceki ay bankalar 55,2 milyar TL kar açıklamıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, yılık ilk 11 ayında net kar geçen yılın aynı dönemine göre %9 artışla 583 milyar 121 milyon TL'ye ulaştı.

Sektörün aktif büyüklüğü 31 trilyon TL

Kasım döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 31 trilyon 160 milyor 158 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon TL arttı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,80

Kasım döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 15 trilyon 459 milyar 28 milyon TL, menkul değerler 5 trilyon 85 milyar 840 milyon TL oldu. 2023 yılsonuna göre sektörün; aktif toplamı %32,3, krediler toplamı %32,4 ve menkul değerler toplamı %28,1 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,80 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre %22,4 artışla 18 trilyon 174 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı %27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,29 seviyesine geldi.