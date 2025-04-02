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Bankacılık sektörünün net kârı 70,9 mi̇lyar TL oldu! Yıllık yüzde 65,7 artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün net kârı Şubat 2025'te yıllık %65,7 artarak 70,9 milyar TL'ye ulaştı. Bu dönemde, Ocak ayında elde edilen 47 milyar 35 milyon TL'lik kâr ile birlikte, Ocak-Şubat toplamı 118,2 milyar TL olarak kaydedildi.

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Sektörün aktif büyüklüğü, 2024 sonuna göre 1 trilyon 704 milyar 319 milyon TL artarak 34 trilyon 361 milyar 553 milyon TL'ye yükseldi.

Krediler, 16 trilyon 864 milyar 990 milyon TL'ye ulaşırken, menkul değerler toplamı 5 trilyon 454 milyar 971 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,93 seviyesinde oldu.

Bankaların en büyük fon kaynağı olan mevduat, 2024 sonuna göre %4,7 artışla 19 trilyon 800 milyar 101 milyon TL'ye çıktı. Özkaynak toplamı ise %5,4 artarak 3 trilyon 55 milyar 454 milyon TL'ye ulaştı.

Şubat sonu itibarıyla sektörün sermaye yeterliliği standart oranı %17,72 olarak kaydedildi. ​

 

Kaynak: HABER MERKEZİ