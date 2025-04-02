Bankacılık sektörünün net kârında artış

Bankacılık sektörünün toplam net kârı Ocak-Şubat döneminde 118,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankalar geçen yılın ilk iki ayında 74,7 milyar lira net kâr elde etmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre Şubat ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,93 oldu. Bu oran 2024 yılının şubat ayında yüzde 1,55 düzeyindeydi.

Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14, sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18 olarak kaydedildi. Şubat ayında sektörde toplam aktifler 34,4 trilyon TL, toplam krediler 16,9 trilyon TL oldu.