Bankacılık sektörünün toplam para varlıkları yüzde 1,7 azaldı

Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, ilk çeyrekte 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,7 azalışla 305,9 milyar ABD doları, banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0,1 artışla 174,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,6 azalışla 283,5 milyar ABD doları, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 4,5 azalışla 208,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Sınır ötesi alacaklar yüzde 6,5 azaldı

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 1,6 azalışla 28,4 milyar ABD doları, bankalardan alacakları yüzde 6,5 azalışla 19,3 milyar ABD doları oldu.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 7,0 artışla 21,7 milyar ABD doları, bankalardan alacakları ise yüzde 5,9 artışla 13,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.