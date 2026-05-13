Bankacılık ve turizm zirvesi: Savaşın etkileri ve yaz sezonu stratejisi masaya yatırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar başta olmak üzere kamu-özel bankaların üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda 2026 yılı ilk çeyrek turizm verilerini paylaşırken; küresel gelişmelerin sektöre etkileri, finansman yapısı ve turizmin sürdürülebilir büyümesine yönelik yol haritasını değerlendirdi.

Türkiye Bankalar Birliği toplantısında kamu ve özel bankaların genel müdürleri hazır bulundu. Görüşmede yaz sezonuna ilişkin beklentiler detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantının ana gündemini Amerika-İsrail-İran hattında yükselen gerilim oluşturdu. Küresel savaş riskinin seyahat hareketliliğine etkileri analiz edildi.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizliklerin turizm üzerindeki etkileri de kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle rezervasyon davranışlarındaki değişim dikkat çekti.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin kriz dönemlerinde “istikrar adası” olarak öne çıktığını söyledi. Güçlü turizm altyapısının Türkiye’yi pozitif ayrıştırdığını vurguladı.

İlk çeyrek verileri dikkat çekti

Ersoy, 2026’nın ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısının yüzde 4,2 artarak 9 milyon 219 bine ulaştığını açıkladı. Turizm gelirleri ise 9,9 milyar dolara yaklaştı.

Bakanlık, küresel risklere rağmen Türkiye turizminin güçlü performansını koruduğunu belirtti. Kriz yönetimi ve hızlı adaptasyon kapasitesi öne çıkan başlıklar oldu.

Toplantıda turizm işletmelerinin finansmana erişimi için yeni destek mekanizmaları değerlendirildi. Kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması gündeme geldi.

Sektörün nakit akışını güçlendirecek kısa ve orta vadeli çözümler üzerinde duruldu. Özellikle yaz sezonu öncesi finansman ihtiyacı kritik başlıklardan biri oldu.

Türkiye’nin küresel tanıtımı hız kesmiyor

Toplantıda Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, UEFA Avrupa Ligi Finali ve uluslararası zirvelerin Türkiye’nin marka değerine katkısı da değerlendirildi.

Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions ve Pet Shop Boys konserlerinin küresel görünürlüğü artırdığı ifade edildi.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi. Güvenli destinasyon mesajının öne çıkarıldığı belirtildi.

Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu şirketleriyle koordinasyonun sürdüğü ve talep değişimlerinin anlık takip edildiği açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar ise turizmin bankacılık sektörü açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Çakar, kamu ve özel bankaların turizm sektörünün finansal sürdürülebilirliğini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.