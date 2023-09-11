Bankacılıkta TL ağırlığının artırılması görüşüldü
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetim kurulu ile bir araya geldi ve bankacılıkta TL ağırlığının artırılmasını görüştü.
TBB'den bugün yapılan açıklamaya göre görüşme Orta Vadeli Program (OVP) açıklanması ardından 8 Eylül gününde gerçekleşti.
Toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü. TCMB Başkanı Sayın Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurguladı.
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının "yapıcı ve çok yararlı" geçtiğini söyledi.