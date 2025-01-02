Bankacılıkta yeni dönem: Türkiye banka CEO'larına 10 yıl görev sınırı getiriyor

BDDK, ülkede bankacılık sektörünü yeniden düzenlemeyi amaçlayan kapsamlı bir taslak hazırladı. Bu yeni düzenleme, özellikle Seçil Erzan’ın adıyla anılan 44 milyon dolarlık ponzi skandalının ardından gündeme geldi.

Söz konusu taslağa göre, bankaların CEO’ları ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri aynı kurumda en fazla 10 yıl ile sınırlandırılacak. Genel müdür yardımcıları için bu süre, belirli şartlarla 5 yıl daha uzatılabilecek. Şube müdürleri ise aynı şubede en fazla 4 yıl, bölge müdürleri ise aynı bölgede en fazla 5 yıl görev yapabilecek.

Taslak, organizasyonel sınırlar ve görev sürelerine yönelik birçok yenilik içeriyor. Buna göre, bir bankada genel müdür yardımcısı pozisyonu 15’i geçemeyecek ve belirli fonksiyonlar özel birimlerle yürütülecek. Özellikle mevduat ve katılım bankalarındaki hazine, kredi tahsis, kredi izleme, mali kontrol ve insan kaynakları gibi birimler ayrı olarak yapılandırılacak. Dijital bankalarda ise kredi izleme, hazine ve bilgi sistemleri gibi fonksiyonlar ön planda olacak.

Bloomberg News'ün haberine göre, yeni düzenleme bankaların ve finansal kurumların 30 Haziran 2025’e kadar bu değişikliklere uyum sağlamalarını zorunlu kılıyor. BDDK, bu adımı bankacılık sektöründe şeffaflık ve dinamikliği artırmayı hedefleyerek atarken, sektörün tepkisi ve taslağın nihai hali merakla bekleniyor.