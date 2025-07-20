Bankacılıkta yeni güvenlik adımı: ATM şifreleri 6 ayda bir yenilenecek

Bankalar, dijital dolandırıcılığa karşı yeni bir adım atarak ATM’lerde 6 ayda bir şifre yenileme zorunluluğu getiriyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, yeni uygulama, dijital dolandırıcılık vakalarını azaltmayı hedefliyor. Kullanıcılar yalnızca yeni şifre belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda daha önce kullandıkları son üç şifreden herhangi birini tekrar kullanamayacak. Bu sayede, hem kolay tahmin edilebilen hem de sık tekrar edilen şifrelerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Bankacılık sektörü yetkilileri, güvenlik uygulamalarının sadece dijital kanallar değil, fiziksel işlem noktalarında da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni düzenlemenin yakın zamanda tüm bankaların ATM cihazlarında aktif hale gelmesi bekleniyor.