BANKALAR 1 MAYIS'TA AÇIK MI? Yarın bankalar kapalı mı, EFT havale yapılıyor mu?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle bankaların durumu merak ediliyor. Bankada işi olanların sıkça başvurduğu soruların başında ise "Yarın bankalar açık mı, kapalı mı?" geliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

Yarın bankalar açık mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde resmi tatil. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları ile bazı özel sektörler izin yapacak. Bankalar da bu nedenle kapalı olacak. Bankadalar 2 Mayıs Cuma günü normal işleyişine devam edecek.

EFT, FAST, havaler yapılabiliyor mu?

Resmi tatillerde EFT işlemleri yapılsa bile aynı gün içinde işleme alınmaz. 1 Mayıs'ta yapılan EFT'ler, ilk iş günü olan 2 Mayıs'ta işleme konulacak. Ancak aynı banka içinde yapılan havale işlemleri ile FAST sistemi üzerinden gerçekleştirilen para transferleri 7 gün 24 saat çalıştığı için 1 Mayıs günü sorunsuz şekilde yapılabilir.