Bankalar, 23 Eylül’ü 'bayram' ilan eder mi?

Piyasalar nefesini tuttu, 23 Eylül’deki faiz kararını bekliyor. Faiz indirimi beklentide yok ama fiyatlamada var.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü köşesinde, olası bir faiz indiriminin en çok kimlerin, hangi zamanda işine yarayacağına dair tespitlerini aktardı.

İşte Aktaş’ın bugünkü köşesinde dikkat çeken değerlendirme:

"....Peki Merkez Bankası Perşembe günü politika faizini yüzde 19’dan aşağı çeker; örneğin yarım puan ya da bir puan indirirse bu en çok kimin işine yarayacak dersiniz? Tabii ki bankaların... Ellerinde tam 901 milyar liralık kamu kağıdı bulunan bankaların...

Dolayısıyla faiz düşürüldüğünde kurda aşırı bir yükselme olmazsa bankalar o günü bayram ilan eder.

Şu durumda genellikle faizi artırmak için lobi yapmakla suçlanan bankalar aslında indirim için gün mü sayıyor? Ve yine şu durumda faizi biraz da zorlama bir şekilde aşağı çekmeye çalışanlar bir dönem hedef tahtasına oturttukları bankalara omuz mu vermiş oluyor?



YAZININ TAMAMI



