Bankalar Anadolu’nun nabzını tutuyor, Antalya özel kredi istiyor

FİKRİ CİNOKUR

ANTALYA - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Bursa’dan sonra Antalya’da da tarım, turizm ve sanayi sektörleri başta olmak üzere iş dünyasının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Antalya iş dünyası, bankalardan bölgeye özel kredi verilmesinde ısrarcı oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Antalya iş dünyası temsilcileri katıldı. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da katıldı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar, iş dünyasına bankacılık sektörünün son durumu ve ekonomi ile ilgili sunum yaptı. Banka genel müdürleri Antalya iş dünyasının sorun ve önerilerini dinledi.

Kredi paketi olumlu, ancak yeterli değil

ATSO Başkanı Davut Çetin, kasım, aralık aylarından bu yana döviz kuru sarsıntısı, girdi maliyetleri artışı, elektrik ve doğal gaz sorununun piyasada hiç görülmeyen sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

Aralık ve Ocak ayında piyasaların yangın yerine döndüğünü, şu anda da halen ciddi bir maliyet baskısı altında olunduğunu, satışların azaldığını ve alacak tahsilatların zorlaştığını ifade eden Çetin, şunları kaydetti.

‘’Enflasyon işletme sermayelerini eritti. İşletmeler cepten yemeye çalışıyor. Pandeminin yükü bitmemişken bu kadar sıkıntı hepimizi zorlamaktadır. Açıklanan kredi paketi olumlu bir adımdır, ancak paket tutarının yeterli olmayacağı açıktır. Antalya ekonomisi 2020’de TUİK’e göre yüzde 24 küçüldü. Pandemi başında yüzde 15-22 küçülme olacağını söylemiş ve Antalya’ya özel destek talep etmiştik.’’

Antalya’ya özel kredi isteği

Antalya’nın turizmde geçen yıl 2019 rakamlarının yüzde 60’ını yakaladığına dikkat çeken Çetin, şöyle devam etti.

‘’Almanya, İngiltere, Hollanda gibi pazarlara çalışan bölgeler ve tesislerde bu düzeye bile gelinmedi. Dolayısıyla birçok sektörümüzde ve işletmemizde halen finansman sorunu yaşanıyor. Son günlerde tek sorun, elektrik ve diğer maliyet artışları olmaya başladı. Turizm ve yiyecek-içecek hizmetleri gibi sektörlerimiz yaz aylarına kadar fatura ödemelerinin ertelenmesini istiyor. Aksi halde bu faturaların ödenmesi için tek çare olarak kredi kalmıştır. Bu nedenle, Antalya’nın durumu dikkate alınmalı ve hiç olmazsa bu kredi paketinde Antalya’nın payı yüksek tutulmalıdır.’’

Antalya ekonomisinin 2021 yılı performansının iyi olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, ‘’Antalya’nın 2020 yılında aldığı yarayı başka bir ülke veya şehir alsaydı yıkılırdı, fakat biz yıkılmadık, ayaktayız, çünkü biz Antalya’yız. Antalya ekonomisi 2021 yılında beklediğimizden iyi bir performans göstermiştir. Turizm dışında gayrimenkul ve konut satışı buna katkı yapmıştır. Yabancılara konut satışımız 12 bine çıktı’’ dedi.

Pandemi döneminde Antalya tarım sektörünün yatırım ve ihracatta gücünü gösterdiğini ve 2 yıldır seracılık yatırımlarında ciddi artış olduğunu anlatan Çetin, şunları kaydetti.

‘’10 yıl önce Antalya’nın ihracatında 2 milyar dolara çıkacağımızı düşünmezdik, geçen yıl serbest bölgemizin ihracatıyla birlikte 2 milyar 400 milyon doları yakaladık. İhracat kalemlerimiz ve pazarlarımız çeşitleniyor. Kredi ve mevduat hacminde Türkiye’nin dördüncü iliyiz. Büyük iller arasında son dört yılda mevduat artışında birinciyiz. Antalya’nın kredi hacmi mevduattan yüksektir, çünkü Türkiye turizm sektörü kredisinin yarısı bizdedir. Zaten Antalya’nın 200 milyar liralık kredisinin yarıya yakını da turizm sektörünün kredisidir. Antalya’nın takipteki kredi oranı yüzde 1,9’dur, Türkiye ortalamasının altındayız.’’

Antalya yeni başarı hikayesi yazacak

Antalya’nın pandemide çok ağır darbe aldığını ve pandemi maliyetinin henüz bitmediğini ifade eden Çetin, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Ama buna rağmen Antalya yıkılmamıştır. Bu yıl bir aksilik olmazsa Antalya’nın yeni bir başarı hikayesi yazacağına inanıyorum. Başta turizmciler olmak üzere hepimiz girdi maliyetleri, petrol fiyatları gibi risklere rağmen 2022’nin iyi bir yıl olacağını ümit ediyoruz. 2022 yılında sağlanacak turizm döviz geliri sadece Antalya için değil, Türkiye ekonomisi için de en önemli çarelerden birisidir. Bu nedenle sezona hızla daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için de hem işletme kredisine hem de yatırım kredisine çok ihtiyaç var.’’

Talepler

ATSO Başkanı Davut Çetin, üyelerinden gelen taleplerin ilk sırasında kredi geldiğini belirterek, şöyle konuştu.

‘’Diğer bir konu işlem maliyetleri ve komisyonların düşürülmesidir. Küçük işletmeler için POS komisyonu gibi giderler halen ciddi sorun kaynağı olmaktadır.

Bir dönem özellikle Ziraat bankamızla küçük oteller için özel renovasyon kredisi gibi konuları konuşuyorduk. Pandemi araya girince ilerleyemedik. Aslında sektörlere dönük proje kredisi gibi çözümlere çok ihtiyacımız var. Bu nedenle ipotek bankacılığından, ipotek karşılığı krediden proje kredilerine geçmemiz gerekiyor. Aksi halde gayrimenkul değerleme, otel değerleme, ekipman değerlemede ekspertiz sorunu bitmiyor. Bankalarımız proje kredisine dönmeli bizler de bilanço ve proje üzerinden kredi talep etmeye alışmalıyız. Bu ipotek ile kredi alma dönemi de bitmelidir.’’

Bankalar moral veriyor

Toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri, Türkiye Bankalar Birliği’nin ülke ekonomisinin can damarı olan önemli bölgeleri ziyaret ederek Anadolu’nun nabzını tutmak istediğini ve moral vermeye çalıştığını belirttiler.

Ziyaretler

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, toplantı sonrası Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar’ı ziyaret etti, fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, kendisini ziyaret eden TTB Başkanı Çakar’a çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdiğini ve önerilerde bulunduğunu söyledi.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ziyarette, OSB'nin çalışmaları, firmalar ve üretim kapasiteleri ile sektörün durumu hakkında bilgi verdi. Bahar, firmaların finansmana erişiminin aciliyeti ve önemini dile getirirken sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmesini talep etti. Ali Bahar, şunları kaydetti.

‘’Sanayicinin üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar nedeniyle işletme sermayesine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Önceleri 100 TL’ye mal olan 10 birim üretim, şu an 400 TL’ye üretilebilmektedir. Sanayicinin bu 10 birim üretim için ihtiyaç duyduğu finansman da aynı oranda artmıştır. Devletimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız özelinde alınacağı kararlar ve özellikle kamu bankaları nezdinde atacağı adımlar ile sanayicimize gereken desteği sağlayabilir. Sanayici ihtiyaç duyduğu işletme sermayesini bulamazsa, yapacağı ilk şey üretimi düşürmek olacaktır. Üretim düşer ise arz düşer, arz düşerse enflasyon yükselir. KGF desteklerinin, bankaların ve hatta şubelerin limitlerinin gözden geçirilmesi ve artırılması elzemdir.”

Türkiye Bankalar Birliği’nin bundan sonraki toplantısının ise Gaziantep’te yapılacağı öğrenildi.