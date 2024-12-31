Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından ücret kesilecek! (Hangi banka ne kadar kesinti yapacak)

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım bankaları hisse senedi hesaplarından 'Hesap Bakım Ücreti' almaya başladığını duyurdu. Bankalar, müşterilerini kısa mesajla bilgilendirirken Garanti BBVA'nın gönderdiği mesajda, "01.01.2025 tarihinden itibaren hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti tahsil edilmeye başlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

6 aylık periyotlarla ücret alınacak

Garanti BBVA, internet sitesinde yaptığı açıklamada, her 6 ayda bir kesinti yapılacağını belirterek, "Hisse senedi hesaplarından 6 ayda bir 250 TL (BSMV dahil) (yıllık 500 TL (BSMV dahil)) hesap bakım ücreti alınmaktadır. Yıllık hesap bakım ücreti, hisse senedi satış takas tutarı üzerinden tahsil edilir. İlgili tutarlarda herhangi bir değişiklik olması halinde internet sayfamızda güncellemeler yapılacaktır" bilgisini verdi.

Yeni düzenlemeye göre, Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti alacak.