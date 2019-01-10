"Bankalar enerjicileri zora sokacak hamle yapmamalı"
ETD Başkanı Tamer Çalışır, enerji ticaretinde öngörülebilirliğin kalmadığını öne sürerken, finans kuruluşlarını da sektörü zora sokacak hamlelerden kaçınmaya çağırdı. (Mehmet Kara)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.