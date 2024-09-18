Bankalar hariç düşüşte: Temmuzda kısa vadeli dış borç stoku sabit kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2024 itibarıyla Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stokuna ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 2023 yıl sonuna kıyasla önemli bir değişiklik görülmedi ve borç stoku 176,1 milyar ABD doları seviyesinde sabit kaldı.

Bankalar ve diğer sektörlerde durum

Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 12,7 artışla 77,1 milyar ABD dolarına yükseldi. Öte yandan, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stokunda yüzde 1,7 oranında düşüş yaşandı ve 60,3 milyar ABD doları düzeyine geriledi.

TCMB açıklamasına göre, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler yüzde 42,9 artarak 18,0 milyar ABD dolarına ulaştı. Aynı zamanda, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları yüzde 4,4 oranında azalarak 19,1 milyar ABD dolarına düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların mevduatları da yüzde 5,5 oranında azalarak 19,6 milyar ABD doları seviyesine geriledi.

Türk lirası cinsinden mevduatlar artış gösterdi

Yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası cinsinden mevduatları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 34,9 oranında artışla 20,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, ithalat borçları da yüzde 3,6 oranında azalarak 52,3 milyar ABD doları seviyesine indi.

Kamu ve özel sektör borçları

Kamu sektörü, özellikle kamu bankalarının kısa vadeli borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 11,6 oranında artarak 38,5 milyar ABD doları oldu. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 3,8 artışla 99,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

Alacaklıların dağılımı

Özel alacaklılar altında parasal kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,4 azalarak 94,7 milyar ABD doları seviyesine gerilerken, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,1 azalarak 77,0 milyar ABD doları düzeyine ulaştı. Kısa vadeli tahvil ihraçları ise 2023 sonundaki 1,2 milyar ABD doları seviyesinden Temmuz sonu itibarıyla 4,5 milyar ABD dolarına yükseldi.

Döviz kompozisyonu

Temmuz 2024 sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 47,3’ü ABD doları, yüzde 21,5’i Euro, yüzde 14,8’i TL ve yüzde 16,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

Ayrıca, kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stoku 232,8 milyar ABD doları olarak belirlendi. Bu stokun yüzde 23,7’si kamu sektörüne, yüzde 16,6’sı Merkez Bankası’na ve yüzde 59,7’si özel sektöre ait.