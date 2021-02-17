Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs pandemisi kurumların çalışma saatlerini ve şekillerini de değiştirdi. Salgında yeni dalga ile birlikte bir takım önlemler alınırken, bu kapsamda bankaların çalışma saatleri değişti. Bankalar normal çalışma saatlerinde farklı olarak hizmet verirken, vatandaşlar bankalar kaça kadar açık, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte bankalar kaça kadar açık, sorusunun yanıt ve çalışma saatleri...

Akbank

Akbank 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Denizbank

14 Ocak 2020 tarihinde müşterilerini bilgilendiren Denizbank, mesai saatlerinin 09.00-17.00 olarak düzenlendiğini duyurdu.

QNB Finansbank

QNB Finansbank 18 Ocak 2021 tarihinde çalışma saatlerini güncellediğini duyurdu. Müşterileri mesaj yoluyla bilgilendiren banka, hafta içi 09.00-12.300 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Garanti BBVA

2 Aralık 2020 tarihinde müşterini bilgilendiren Garanti BBVA, hafta içi 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında mesai yapıyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden bu yana 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

HSBC

Çalışma saatlerini salgın nedeniyle düzenleyen HSBC, 2 Aralık 2020 tarihinden bu yana 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ING Bank

12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerini bilgilendiren ING Bank, 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası 18 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajla 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini açıkladı.

TEB

TEB'den yapılan açıklamada, hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verildiği duyuruldu.

Yapı Kredi Bankası

2 Aralık 2020'de bir açıklama yapan banka hafta içi 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verdiğini açıkladı.

Halkbank

Ziraat Bankası gibi Halkbank da 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

VakıfBank

Diğer iki kamu bankası gibi VakıfBank da 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında mesai yapıyor.