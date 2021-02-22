Bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların çalışma saatleri
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ile bankaların çalışma saatleri değişti. Bankalar normal çalışma saatlerinden farklı saatlerde kapılarını açıp, farklı saatlerde kapanıyor. Bankaların çalışma saatleri bankadan bankaya değişkenlik gösterebiliyor. Peki bankalar kaça kadar açık? İşte detaylar...
Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs pandemisi kurumların çalışma saatlerini ve şekillerini de değiştirdi. Salgında yeni dalga ile birlikte bir takım önlemler alınırken, bu kapsamda bankaların çalışma saatleri değişti. Bankalar normal çalışma saatlerinde farklı olarak hizmet verirken, vatandaşlar bankalar kaça kadar açık, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte bankalar kaça kadar açık, sorusunun yanıt ve çalışma saatleri...
Akbank
Akbank 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Denizbank
14 Ocak 2020 tarihinde müşterilerini bilgilendiren Denizbank, mesai saatlerinin 09.00-17.00 olarak düzenlendiğini duyurdu.
QNB Finansbank
QNB Finansbank 18 Ocak 2021 tarihinde çalışma saatlerini güncellediğini duyurdu. Müşterileri mesaj yoluyla bilgilendiren banka, hafta içi 09.00-12.300 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Garanti BBVA
2 Aralık 2020 tarihinde müşterini bilgilendiren Garanti BBVA, hafta içi 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında mesai yapıyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden bu yana 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.
HSBC
Çalışma saatlerini salgın nedeniyle düzenleyen HSBC, 2 Aralık 2020 tarihinden bu yana 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
ING Bank
12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerini bilgilendiren ING Bank, 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.
Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası 18 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajla 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini açıkladı.
TEB
TEB'den yapılan açıklamada, hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verildiği duyuruldu.
Yapı Kredi Bankası
2 Aralık 2020'de bir açıklama yapan banka hafta içi 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verdiğini açıkladı.
Halkbank
Ziraat Bankası gibi Halkbank da 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
VakıfBank
Diğer iki kamu bankası gibi VakıfBank da 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında mesai yapıyor.