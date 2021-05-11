Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bankaların çalışma saatleri bir kez daha değiştirildi. Tam kapanma kararı alınmasının ardından bankaların çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Vatandaşların mağdur olmamaları adına tam kapanma sürecinde bankalar hizmet vermeye devam edecek ancak bankaların açılış ve kapanış saatleri eskisinden farklı olacak. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde bankalar asgari personel sayısı ile hizmet vermete devam edecek.

Tam kapanma öncesinde yayımlanan genelgeye göre bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.

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Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.