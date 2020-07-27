Bankalar musluğu kesti, ikinci el araca gün doğdu

27 Temmuz 2020

AYSEL YÜCEL

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank; Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota'nın müşterilerin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinden çıkarıldığını duyurdu. Gerekçe olarak da bu firmaların paketin amacına aykırı hareket ettiği öne sürüldü. Karar, son iki aydır satışlarda patlama yaşayan otomotivciler tarafından üzüntüyle karşılanırken, uzmanlar bu gelişmeye rağmen satışlardaki hareketliliğin ötelenen talebe bağlı olarak sürmesini bekliyor. Öte yandan bu durumun ikinci el araca yarayacağı ve fiyat artışının devam edeceği öngörülüyor.

Kamu bankalarının ortak açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı: “Yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019'dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü müşterilerimize sunulmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 -%0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. Kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Gelinen noktada taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarıldı.” Sektör uzmanları, son iki ayda sıfır otomobil pazarında marka ve modele göre değişmekle birlikte yüzde 5 ila yüzde 15 arasında fiyat artışları olduğunu belirtiyor.



BMC, Karsan ve Anadolu Isuzu devam ediyor

BMC, Karsan ve Anadolu Isuzu gibi ticari araç üreticileri için kampanya devam ediyor. Paketi kapsamından çıkarılan markalar konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, sektör uzmanları ve ikinci el pazarında faaliyet gösteren firma yetkilileri DÜNYA'ya özel açıklamalarda bulundu.

"2. elde fiyat düşer tezi çürüdü"

Otomotiv data ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO'su Hüsamettin Yalçın: Kredi desteğinin kalkması sıfır araç pazarı için kötü oldu. Kredi musluğunun kesilmesi, sıfır satışlarını etkiler. Ancak kredi iptallerine rağmen pazarın 710 bin bandında gerçekleşecek, çünkü ötelenmiş talep gerçekten çok fazla. Esas yansıması ikinci ele olur ve çok büyük satış ivmesi gerçekleştirir. İkinci elde 0.49 faizli kredi imkanı var ve o kesilmedi. Buradan çıkacak şu olur ki, ikinci el fiyatları önemli ölçüde artmaya devam eder. Herkesin beklediği, ‘ikinci el fiyatları düşer' tezi çürüdü. Bunun nedeni de sıfır araçlardaki fiyat artışı. Sıfır araçlarda ağustos ve eylülde çıkacak araçlar da yüksek fiyatla çıkacak. Döviz kuru da yükseldi. Dolayısıyla ikinci elin fiyatı da yükselecek.

"Yerli markaların satışlarını yavaşlatır"

Otomol CEO'su Uğur Sakarya: Sıfır araçlara kredi desteğinin kalkması özellikle yerli markaların yeni araç satışlarını biraz yavaşlatacak. Ayrıca zaten yüksek olan ikinci el talebini daha da artıracak. Ancak sıfır araç pazarında talebin tamamen durması söz konusu olmaz. Mutlaka yerli markalar distribütör destekli düşük faizli kredi kampanyaları yapacaktır. Pandemi öncesinde pazarın 700 bin üzerine çıkacağını söylemiştim. Pandemi döneminde de biriken talebin yılın ikinci yarısında realize olacağını ve yine 700 bin adedi bulacağımızı öngördüm. Hala görüşüm aynı, pazarın 700 binin biraz üzerine çıkacağını düşünüyorum.

"Finansman tüketici için önemli"

İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız: Finansman tüketicinin yaptığı tüm alışverişlerde en dikkat ettiği konu. Çok yeni bir gelişme. Bu kararın ardından hem kamu bankaları hem de özel bankalar hangi şartlarla devam edecekler görmeden olumsuz yorum yapmak için çok erken, çünkü pazar çok hareketli. İkinci el pazarı cazibe merkeziydi. Bu etkinin sürmesini bekliyoruz.

"Düşük km'de fiyatın artacağı aşikar"

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali: Yerli üretim markaların fiyatları artırma durumu ve sonrasında devlet desteği kapsamından çıkarılmaları ikinci elde doğal olarak bu yerli üretim markaları tercih etmeyi düşünen vatandaşların taleplerinin artması, fiyat artışına doğrudan sebebiyet verecek. Özellikle 1-2 yaşında, düşük km'li otomobillerin fiyatlarının artacağı aşikar. Fakat eylül itibariyle sıfır araç tedariğinin rahatlamasıyla beraber ikinci elde bir duraksama yaşanması, talebin düşmesi ve artışın kırılma eğilimine geçeceği doğrultusunda. Bu bahsettiğimiz artış durumunun kasımda son bulacağını tahmin ediyoruz.