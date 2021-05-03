Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatleri

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bankaların çalışma saatleri bir kez daha değiştirildi. Tam kapanma kararı alınmasının ardından bankaların çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Vatandaşların mağdur olmamaları adına tam kapanma sürecinde bankalar hizmet vermeye devam edecek ancak bankaların açılış ve kapanış saatleri eskisinden farklı olacak. 17 gün sürecek tam kapanma sürecinde bankalar asgari personel sayısı ile hizmet vermete devam edecek.

Tam kapanma öncesinde yayımlanan genelgeye göre bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri 3-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Engelli, yaşlı aylıkları ve sosyal destek ödemeleri ise 5-10 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Banka müşteri kısıtlamalar nedeniyle ikametlerine en yakın banka şubeleri ve ATM'lerden işlemlerini gerçekleştirebilecekler.