Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Banka müşterileri, "Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kapanma döneminde farklı çalışma saatlerinde hizmet veren bankaların çalışma saatleri normalleşme ile birlikte yeniden düzenlenirken, bankaların çalışma saatleri de pandemi öncesine döndü.
Bankalar çalışma saatleri konusunda düzenlemeyi yaptı. Pandemi sürecinde zaman zaman çalışma saatleri değişen bankalar, son normalleşme süreci ile birlikte yeniden pandemi öncesindeki çalışma saatlerine döndü.
Son düzenlemenin ardından bankaların çalışma saatleri şu şekilde oldu:
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor.
Ziraat Bankası: 09.00-17.00
Türkiye İş Bankası: 09.00-17.00
Akbank: 09.00-17.00
DenizBank: 09.00-17.00
QNB FinansBank: 09.00-17.00
Garanti BBVA: 09.00-17.00
HSBC: 09.00-17.00
ING Bank: 10.00-16.00
TEB: 09.00-17.00
Yapı Kredi Bankası: 09.00-17.00
Halk Bankası: 09.00-17.00
VakıfBank: 09.00-17.00