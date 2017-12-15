Bankalara 11 ayda 19 milyon çek ibraz edildi

15 Aralık 2017

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayımlanan Kasım Ayı Çek Raporu'na göre, bu yılın 11 aylık döneminde bankalara ibraz edilen 538 bin keşideciye ait 19 milyon adet çekin toplam tutarı 722 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 11 artarken, keşideci sayısı yüzde 3 ve çek adedi yüzde 5 azaldı.

Ocak-kasım döneminde bankalara ibrazında 46 bin keşideciye ait 16 milyar liralık 413 bin çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 28 bin keşideciye ait toplam 3,2 milyar liralık 96 bin adet çek daha sonra ödendi.

Bu yılın 11 ayında, 2016'nın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 29, çek adedi ise yüzde 43 azaldı.

Bu dönemde karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar bazında 1,6 puan azalarak yüzde 2,2, adet bazında ise 1,7 puan gerileyerek yüzde 1,9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı ve adedinin en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Aynı dönemde keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa şeklinde sıralandı.

Tutar bazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 7,4 ile Iğdır olurken, Iğdır'ı yüzde 6,6 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Mardin, yüzde 5,4 ile Muş ve yüzde 5,1 ile Batman takip etti.