Bankalara giren altın miktarı katlandı

Birol BOZKURT

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden sonra DÜNYA yazarlarından Ufuk Korcan’ın gündeme getirdiği yastık altındaki altınların bankalara aktarılmaya başlandığı ile ilgili haberden sonra konunun detaylarını İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen ile konuştuk. CEO’su Ayşen Esen, konunu detaylarını şöyle anlattı:

Şimdiye kadar 150 ton sisteme girdi: İstanbul Altın Rafinerisi olarak, ilk gram altın üretimini yapıp, altının bankacılık sistemine girmesine ve altın mevduat hesaplarının açılmasına ön ayak olduğumuz günden beri, yani 13- 14 yıldır altını çizdiğimiz ve yoğun emek harcadığımız “ekonomi dışında atıl kalmış bulunan yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması” sürecinde bugüne kadar yastık altından ekonomiye kazandırılan 150 tona yakın altın bulunuyor. Bu miktarın %80’i 12 banka ile yürüttüğümüz altın bankacılığı süreçleri ve 3 yıldır sürdürmekte olduğumuz KAD-SİS Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi süreci sayesinde tarafımızdan gerçekleşmiştir.

Yatırımcı talebi KADSİS’i getirdi: Yıllardır her ortamda halkımıza altını evde tutmanın sakıncaları, riskleri anlatılmış, bunun yerine bankacılık sisteminde tutmanın güvenceleri dile getirilmiştir. Halkımız her zaman kötü günler için güvenli liman olarak gördüğü altın yatırımlarının “altın” olarak kalmasını istemiş, güven ile ilgili sorunlarını dile getirmiş ve hep neden Türk Lirası ve/veya yabancı para yatırımlarının getirisi varken altının yok, bu konularda da çözüm bekliyoruz görüşlerini dile getirmişlerdir. Tüm bu görüşler dikkate alınarak KAD-SİS geliştirilmiş ve halkın büyük teveccühünü görmüştür.

Sistem haftanın 7 günü çalışıyor: KADSİS ile her aşaması güvenle geliştirilmiş bir Fin-Tech alt yapısı üzerinden bankalarla entegre çalışan, devletin onayladığı ve denetlediği bir sistem var ve bu sistem sayesinde artık sadece hafta içi 5 gün mesai saatleri arasında altın hesabınıza yatırımlarınızı aktarmak zorunda değilsiniz. Haftanın 7 günü mesai saatleri dışında da Türkiye’nin her yerindeki KADSİS’e dahil edilmiş kuyumcular üzerinden işlem yapabiliyorsunuz.

Deprem sonrası sisteme giriş 3 kat arttı: 2022 yılında 2021 yılına oranla 2 katı daha fazla işlem sayısı gerçekleşmiş ve ellerindeki fiziki altın yatırımlarını bankadaki hesaplarına aktarmışlardır. Maalesef ülkemizde yaşanan acı deprem sonrasında bir önceki aya kıyasla 3 kata yakın işlem gerçekleştirilmiş ve 3 kata yakın altın bankadaki hesaplara aktarılmıştır. Ülke olarak yaşadığımız bu acı süreci el ele vererek birlik ve beraberlik içinde atlatmaya çalıştığımız bu süreçte mühim olan kaç kaç kilo altın toplanmış olduğu, ne kadarlık bir ekonomi yaratılmış olduğunun ötesine geçmiştir.

Depremden yeni çıkmış evlerinden canlarını kurtarmış olan insanlarımızın bu sefer mal canın yongasıdır diyerek o hasarlı evlere girdiklerine şahit olunduğunda, halkın mal güvenliğine katkıda bulunmak, daha huzurla daha güvende olmalarını sağlamanın önemi ortaya çıkmıştır. Ülkemiz maalesef deprem kuşağında yer alan bir ülkedir ve başta devlet, kurumlar olmak üzere tüm bireyler olarak da bu gerçekle yaşamanın güvenli yollarını bulmak geliştirmek ve önlem almak zorundayız.

Bir bilinçlenme süreci: Deprem sonrasında zaman zaman konu ile ilgili sorular gündeme gelse dahi önceliğimiz can ve yaşam iken her birimiz şahıslar ve kurumlar olarak ne yapabilirize konsantre olduğumuzdan konuyu pek gündeme getirmedik. Bu gerçekle yaşamanın güvenli yollarını konuşmanın zamanı geldiğini düşünerek halkımızı tekrar bilgilendirmenin doğru olacağını düşünmekteyiz. Hep söylediğimiz gibi bu süreç bir proje bir kampanya gibi algılanmamalı, bir bakış açısı, bir bilinçlenme süreci olarak hayatımızda yer etmelidir.

Merkez Bankası altın toplamaya devam ediyor

Altın fiyatı 1.850 dolar seviyesini korurken, merkez bankaları 2023'te altın toplamaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi yayınladığı bir notta, Ocak ayında merkez bankalarının aylık %16 artışla 31 ton altın satın aldığını açıkladı. Satın almaların çoğu üç merkez bankası tarafından yapıldı ve bunlar yeni oyuncular değiller:

Türkiye, Çin ve Kazakistan. Türkiye 2022'de en büyük resmi altın alıcısıydı ve Çin'in geçen yılın sonuna doğru altın alımlarını agresif bir şekilde artırdığı biliniyor. Verilere göre Türkiye 2022 yılında 148 ton altın alımı ile bu konuda merkez bankaları arasında birinci sırada yer aldı. Böylece Türkiye Merkez Bankası altın rezervini 565 tona çıkardı. Çin, v vOcak ayında 15 ton altın satın aldı. Çin toplam altın rezervlerini 2.025 tona çıkardı. Kazakistan merkez bankası 4 ton altın ekleyerek toplam rezervlerini 356 tona çıkardı.