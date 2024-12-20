Bankalarda ‘faizsiz’ krediyle müşteri yarışı

Hamide HANGÜL

Enflasyonla mücadele için atılan parasal sıkılaşma adımlarıyla kredi muslukları kısılıp, yüksek faizle krediye erişimin zorlaştığı ortamda, yıl bitmeden bilanço hedeflerini tutturmak isteyen bankalar, rotayı yeni müşterilere çevirdi. Dijital ve mobil kanal üzerinden ilk defa banka müşterisi olacak tüketicilere taksitli nakit avans, kredi kartına 2.500 TL’ye kadar nakit puan ve 3 ay ertelemeli kredinin yanı sıra, faizsiz nakit avans kullanımı 55 bin liraya kadar yükseltildi.

Geri ödemelerde ise vade süresi 6 aya kadar uzadı. Böylelikle yüksek kredi maliyetinden dolayı bankalardan uzaklaşan tüketiciler, sıfır faizli cazip tekliflerle yeniden şubelerin yolunu tutuyor. Bankalar da otomatik ödeme talimatından maaş hesabına, sigortadan, kredili mevduat hesabına kadar akarı olan çeşitli işlemleri önerebileceği yeni müşteri portföyünü bu sayede genişletme imkanı buluyor. Sektörün, yıl sonuna kadar geçerli kampanyaları, bireysel müşteriden esnafa kadar yaklaşan yeni yılda acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.

“Tüketicilerin ilgisi yoğun”

Bankacılık çevrelerinden edinilen bilgilere göre, faizsiz nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler, bankaların kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor.

Dijital kanallar ve mobil üzerinden çok sayıda başvuru aldıklarını belirten bankacılar, binlerce kişinin yeni müşteri portföylerine katılabileceğini, sadece emekli maaşını taşımak için verilen promosyonda bile 70-80 bin kişinin bankalara başvuruda bulunduğunu dile getirdi. Bir bankacı, “Tüketicilerin sıfır faizli kampanyalara ilgisi çok iyi, kredi talebi arttı.

Üstelik banka şubesine gitmeden dijital ve mobil kanallar üzerinden başvuru yapabiliyor. Online olarak da biri kendisine yardımcı oluyor” dedi. Kampanyalarla yılın, güçlü bilançolarla kapatılmasının hedeflendiğine işaret eden bankacılar, bu noktada yeni müşteri kazanmanın hedeflendiğini, kampanyaların da buna yönelik olduğunu vurguladı.

Bankaların için artık en değerli müşterinin çok sayıda ürün ve hizmet alan tüketiciler olduğunu dile getiren bankacılar, “Artık mevduat getirdikten sonra parasını çekip hemen giden değil, bankadan kredi, kredi kartı, fatura, otomatik ödeme talimatı, sigorta primi ödemesi gibi çok sayıda hizmet alan, akarlı işlemlerde tüketiciler daha çok önem kazanıyor” diye konuştu.

Bankadan daha çok ürün ve hizmet alan müşterilerin kredi çekmek istediğinde kredi skorunun da yüksek olduğuna işaret eden bankacılar, “Eğer çok fazla bankacılık işlemi alıyorsa daha düşük faizle kredi çekip, daha yüksek tutarda kredi kullanabiliyor” dedi.

En yüksek oran yüzde 74,3’le ihtiyaçta

Sıfır faizli kampanyalar tüketicilerden yoğun ilgi görürken, bankaların kampanyasız kredi faizleri yüzde 38,3 ile yüzde 74,3 arasında değişiyor. Merkez Bankası verilerine göre, bankacılık sektöründe TL ihtiyaç kredisi faizi yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 69,7, KMH dahil yüzde 74,34, taşıt yüzde 38,33, konut yüzde 41,11, ticari kredide ise yüzde 61,23 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu yüzde 69,7 ihtiyaç kredisi son 10 haftada 1,32, KMH dahil ihtiyaç kredi yüzde 0,12, taşıt 4,26, konut 0,65 puan düşerken, ticaride 0,49 puan artış gösterdi. 23,2 milyar TL’lik sıçrama Faiz oranları yüksek olsa da TL krediler son haftalarda yükseliş eğiliminde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, 13 Aralık – 29 Kasım aralığındaki son iki haftada tüketici kredileri 36 milyar TL, 6-13 Aralık’ı kapsayan son bir haftada ise 27,8 milyar TL artışla 1 trilyon 978 milyar TL’yi aştı.

Bu tutarın 503,8 milyar TL’si konut, 75,45 milyar TL’si taşıt ve 1 trilyon 399 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu ihtiyaç kredileri ise son iki haftada 28,1 milyar TL, son bir haftada ise 23,2 milyar TL artış gösterdi. Böylelikle 6-13 Aralık’taki son bir haftada büyük sıçrama yapan ihtiyaç kredileri, 29 Kasım-6 Aralık’ı kapsayan geçen bir haftalık dönemde 4,9 milyar TL artış göstermişti.

Bankaların faizsiz akit avans kampanyaları

İş Bankası: İşCep’ten 3 ay ertelemeli kredi, ayrıca 25 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizli taksitli nakit avans ile 30 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli ek hesapla toplam 55 bin TL’ye kadar nakit avans.

Garanti Bankası: Mobilden müşteri olanlara 25 bin TL’ye varan faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli taksitli nakit avansla toplam 50 bin TL’ye kadar nakit için 6 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Akbank: Mobilden banka müşterisi olanlara, yüzde 0 faizli 25 bin TL’ye varan 3 ay vadeli taksitli arta para ve 25 bin TL’ye varan yine 3 ay vadeli taksitli avansla toplam 50 bin TL’ye varan faizsiz nakit imkanı.

QNB: Mobilden yeni müşteri olanlara 6 ay vadeli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans.

Ziraat Bankası: Ziraat Mobil’den müşteri olanlara 5 bin TL Bankkart Lira imkanı sunuyor. Banka POS’undan yapılan tek seferde 2.500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL, toplam 5.000 TL Bankkart Lira hediye ederken, ücretsiz havale ile yüzde 50 indirimli fast sunuyor.

TEB: İlk kez TEB müşterisi olanlar için TEB kredi kartlarına 25 bin TL’ye kadar yüzde 0 faizle taksitli nakit avans imkanı sunuyor.

Denizbank: Cepten yeni müşterilere özel, 25 bin TL’ye varan taksitli nakit ve 10 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Söz konusu kampanya TROY kredi kartlarında geçerli olacak.

Yapı Kredi: Aylık yüzde 4,03 vade farkıyla 36 aya kadar 50 bin TL yılbaşı kredisi sunuyor.