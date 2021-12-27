Bankalarda hem mevduat hem de kredi faizleri arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TL'yi destekleyecek adımları sonrası yılsonunun da yaklaşmasıyla bankalar TL mevduat faizlerini bu hafta 3-4 puan artırırken, fonlama maliyetleri yükselen bankalar TCMB faiz indirimiyle zaten düşmeyen kredi faizlerini daha da artırıyor. Bankacılık kaynakları bu durumun, düşük politika faizi ortamında oluşan yüksek dolarizasyon ve TL likidite sıkışıklığı sürecinde, yılsonu yaklaşırken bankaların bilançolarını korumak için TL'ye daha yüksek faiz vermesi yarışı ve bunun sonucu artan fonlama maliyetlerinin kredi faizlerine yansımasından kaynaklandığını söyledi.

Bankalarda bir yandan yılsonuda bilanço kapama döneminin yaklaşması, bir yandan da kur korumalı yeni ürünün devreye girmesiyle artan rekabet, mevduat faiz oranlarını yüzde 20'nin üzerine taşırken, yükselen fonlama maliyetleri kredi faizlerine yansıdı. Bazı bankalarda KOBİ kredi faizleri yüzde 30'un üzerine çıktı. Reuters’e konuşan bir bankacılık kaynağı, "Kimse TL mevduat kaybetmek istemiyor. Yılsonu yaklaşırken bilançoların sarsılmaması lazım. Bu da rekabeti artırdı ve mevduat faizlerinde son bir haftada artış gördük" dedi. Bir diğer bankacılık kaynağı da, "Bankaların TL mevduata ihtiyacı var. Şu anda TL ihtiyacı artıyor. Bankaların TL mevduatlarını artırması için de TL mevduatları cazip hale getirmesi gerekiyor. Bu da faizleri artırıyor" dedi.

Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre önceki hafta yüzde 17-18 olan mevduat faizleri geçen hafta kademeli artışla yüzde 20'nin üzerine çıktı. Mevduat faizlerindeki artış bankaların kredi faizlerini de kademeli olarak yukarı taşıdı. Bazı özel bankalarda yüzde 30'u aşan kredi faizleri kamu bankalarında da TCMB'nin yüzde 14 olan politika faizine karşılık oranları yukarı çekti. Bir bankacılık kaynağı kamu bankalarında ticari kredi fazilerinin yüzde 18-19'a kadar yükseldiğini söyledi. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve kumaş imalatına yönelik 30 milyon Euro’luk yatırım planlayan Sadırlar Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Sadır, faiz oranlarının yüzde 22'den yüzde 27-28'lere geldiğini kaydetti.