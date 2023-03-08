Bankalarda kadın çalışan oranı yüzde 50’yi aştı

Çakar, “Birliğin kurulduğu günden beri bankacılık sektörü çalışanlarının demografik yapısını yakından takip ediyoruz. 1963 yılında yüzde 27 olan kadın çalışan oranı 2022 Eylül sonu itibarıyla yüzde 50’yi aştı. Birliğimizde de çalışanlarımızın yüzde 52’si kadın” şeklinde konuştu.

Kadın istihdamının korunması ve geliştirilmesi, girişimci kadınların desteklenmesi için bankaların pek çok önemli proje yürüttüğüne değinen Çakar, “Bankalarımız özel kredilendirme uygulamalarıyla kadın girişimcileri destekleyerek ekonomik faaliyete katılımlarını teşvik ediyor; danışmanlık hizmetleri, kadınlara ilham ve destek olması amacıyla cesaretlendirme programları ve eğitimler düzenliyor” ifadelerini kullandı.

Bankaların üst yönetim kademelerindeki kadın çalışan oranında da devam eden bir artış olduğuna dikkat çeken Çakar; yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlerindeki kadın oranının 2013 yılında yüzde 12 iken, bugün 7 puan artarak yüzde 19’a yükseldiğine, üst yönetim kademelerinde 129 kadının görev yaptığına işaret etti.