Bankalarda kadınlar çalışıyor, erkekler yönetiyor

07 Mart 2020

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50'den fazlasını kadınlar oluşturmasına rağmen yönetimde daha çok erkekler bulunuyor. Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 53 bankanın sadece 2'sinin genel müdürlük koltuğunda kadınlar oturuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türk bankacılık sisteminde 32'si mevduat, 13'ü kalkınma ve yatırım, 6'sı katılım bankaları ve 2'si TMSF bünyesindeki bankalar olmak üzere 53 banka faaliyet gösteriyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2019 yılı sonu verilerine göre mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 188 bin 837 kişi istihdam edildi.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49 oldu. Buna göre sektörde 95 bin 522 kadın, 93 bin 315 erken çalışan bulunuyor.

Sektörde çalışanların yüzde 78'i yükseköğretim kurumları mezunu olurken, yüzde 8'i ise yüksek lisans ve doktora yaptı. En az bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olan 79 bin 579 kadın çalışan bulunurken, erken çalışan sayısı ise 67 bin 667 kişi oldu. Sektörde erkek çalışanlarında 7 bin 937'si, kadın çalışanların 7 bin 785'i yüksek lisans ve doktora yaptı.

Sektördeki 352 yönetim kurulu üyesinin 42'si kadın

İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi'nin "Türk Bankacılık Sektöründe Kadın Yönetici" çalışması, sektörde kadın çalışan sayısı fazla olsa da yönetimde daha çok erkeklerin bulunduğunu ortaya koydu.

AA muhabirine araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Bankacılık Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kadir Tuna, son yıllarda bankacılık sektöründe kadın çalışan sayısının erkek çalışanlardan daha fazla olması ve daha eğitimli olmasına rağmen yönetici kadrolarında kadın yönetici sayısı oldukça az olduğuna dikkati çekti.

2015'te yılında Bankacılık Sektöründe Kadın Yönetici Araştırması gerçekleştirdiklerini hatırlatan Tuna, aradan geçen yıllarda sektörde kadın çalışan sayısı üstünlüğünü korumasına rağmen kadınların yönetici olarak görev almasında herhangi ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Tuna, TBB tarafından kamuoyuna açıklanan veriler üzerinden toplam 47 mevduat, kalkınma ve yatırım bankasında görev yapan yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadın profili araştırması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sektörde görev yapan 44 yönetim kurulu başkanından sadece 4'ünün kadın olduğunun altını çizen Tuna, sektörde 352 yönetim kurulu üyesinin görev yaptığını ve bunun sadece 42’sinin kadın yönetim kurulu üyelerinden oluştuğunu ifade etti.

Tuna, bu oranın sektörün yüzde 12'sine tekabül ettiğini belirterek, "Birçok bankada kadın yönetim kurulu üyesi bulunmuyor. 47 bankada görev yapan genel müdürlerden sadece 2'si kadın. Sektörde görev yapan 280 genel müdür yardımcısından sadece 56'sı kadın." dedi.

"Kadınlara yönetici kadrolarında fazla görev verilmiyor"

Kadir Tuna, Türkiye’de uzun yıllardır bankacılık sektörünün gerek kurumsal yapısı gerekse yarattığı istihdam sayısından en önemli sektör olduğunu ifade etti.

Sektörün büyümesinde bugünlere gelmesinde kadın çalışanların payının büyük olduğuna işaret eden Tuna, kadın çalışanlar bankacılık sektöründe teknoloji, ürün geliştirme, pazarlama, uluslararası bankacılık, hazine ve risk yönetimi gibi birçok önemli alanda görev yaptığını belirtti.

Tuna, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kadın çalışanların sektörde eğitimli iş gücü olarak erkeklerin üzerinde. Ancak dikkati çekici olan kadın çalışan sayısındaki üstünlüğün devam etmesine rağmen kariyer basamaklarını çıktıkça yönetici kadrolarında yer verilmediği görülüyor. Daha dikkati çekici olan son beş yılda yönetim kurullarında, genel müdür yardımcısı olarak görev yapan kadın yönetici sayısında azalma var. Böyle bir durum sektörde istihdamda sürekli önde olan ve daha eğitimli olan kadınların şubelerde ve genel müdürlüklerde görev yaparken, kadınlara yönetici kadrolarında fazla görev verilmiyor."

Tuna, bunun birçok önemli sebebi bulunduğunun altını çizdi.

Sektörde yoğun çalışma temposu ve ilerleyen dönemlerde ailelerde çocukların eğitiminde ağırlıklı olarak annelerin ilgilendiğini ifade eden Tuna, "Çalışma temposu arttıkça kadın çalışanlar ilerleyen dönemlerde çocuklarına daha fazla zaman ayırmak için ya tamamen çalışma hayatını sona erdiriyor ya da daha çalışma yoğunluğu düşük, ailesine zaman ayırabileceği işleri yapmayı tercih ediyor. Sektörden ayrılan kadın yöneticilerin iyi eğitimli olması sebebiyle kolay iş bulabiliyor. Bir kısmı ise esnek çalışma saatlerine sahip olabileceği kendi işini kuruyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kadir Tuna, diğer bir nedenin ise atamalarda genellikle yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür seçiminde erkeklerin daha büyük avantaja sahip olduğunu söyledi.

Erkek genel müdürlerin ekibini erkeklerden yana kullandığını ifade eden Tuna, "Hissedarların yönetici tercihlerinde erkeklerin daha büyük avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.