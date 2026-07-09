Bankalarda mevduat geriledi! Kredi hacmi 26 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Temmuz ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 261 milyar 883 milyon lira azalarak 31 trilyon 372 milyar 270 milyon liraya geriledi. Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerinden derlendi.

Türk lirası mevduatı düştü

Aynı dönemde Türk lirası cinsi mevduatlar yüzde 2,4 azalışla 17 trilyon 97 milyar liraya inerken, yabancı para cinsi mevduatlar ise sınırlı artış göstererek 10 trilyon 130 milyar liraya yükseldi.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 256 milyar 867 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun 217 milyar 688 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında bulundu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 milyar 251 milyon dolar azaldı.

Tüketici kredileri büyümeye devam etti

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredileri haftalık bazda yüzde 1,4 artarak 6 trilyon 672 milyar 836 milyon liraya yükseldi.

Toplam tüketici kredilerinin; 803,6 milyar lirasını konut kredileri, 42,6 milyar lirasını taşıt kredileri,

2,5 trilyon lirasını ihtiyaç kredileri, 3,29 trilyon lirasını ise bireysel kredi kartı borçları oluşturdu.

Kredi hacmi 26 trilyon lirayı geçti

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de yükselişini sürdürdü.

3 Temmuz ile biten haftada kredi hacmi 163 milyar 697 milyon lira artış göstererek 26 trilyon 51 milyar 120 milyon liraya ulaştı. Böylece kredi hacmi ilk kez 26 trilyon lira seviyesinin üzerine çıkmış oldu.