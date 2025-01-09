Bankalardaki döviz mevduatında bir haftada sınırlı düşüş

Merkez Bankası, haftalık para istatistiklerini açıkladı. İstatistikler, bankalardaki döviz mevduatında gerileme olduğunu gösterdi.

Buna göre önceki hafta 163 milyar 278,70 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Ocak'la sona eren haftada 168 milyar 210,30 milyon dolara geldi.

Şirketlerde düşüş daha fazla

Gerçek kişilerin döviz mevduatları önceki haftaya göre 268,90 milyon dolar artarak 102 milyar 747,80 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 337,30 milyon dolar azalarak 60 milyar 462,50 milyon dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 144 milyon dolar arttı.

Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 179 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 35 milyon dolar düşüş gösterdi.