Bankalardan 9 ayda 460 milyar TL kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eylül ayı sektör verilerine göre, bankacılık sektörünün net kârı eylül ayında 77,64 milyar TL ile bir önceki aya göre iki kattan fazla arttı. Ağustos ayında kâr 34,05 milyar TL olmuştu.

Bankacılık sektörünün ocak-eylül dönemi net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,7 artışla 460,4 milyar TL oldu. Sektörün toplamı eylül sonu itibarıyla 30 trilyon 518,7 milyar TL'ye yükseldi.

Krediler 15 trilyon 14 milyar 391 milyon liraya ulaştı

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 15 trilyon 14 milyar 391 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 893 milyar 873 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,71 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 20,1 artarak 17 trilyon 835 milyar 273 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2 trilyon 643 milyar 632 milyon liraya ulaştı.