Bankalardan teminat çıkmadı, gemiciler siparişleri kaçırdı
Gemi inşada aralık ayındaki yüzde 68'lik pazar daralması endişe yarattı. Sektör, teminat mektuplarının Avrupa bankaları tarafından kabul edilmemesi kaynaklı krizin çözülebilmesi için çıkış arıyor. (Aysel Yücel)
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