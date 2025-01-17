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Bankalardan yeni adım: 10 bin TL sınırı aşıldı! Para çekme limitleri güncellendi

Yüksek enflasyon nedeniyle para çekme limitlerini güncellemeyen bankalar, QR koduyla yapılan çekimlerde günlük limitleri artırma kararı aldı. Ancak vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kartlı işlemlerde de limit artışı talep ediyor. Peki QR kodlu para çekme limitleri nasıl oldu? Güncel limitler neler? İşte detaylar...

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Enflasyondaki artışla birlikte para çekme limitlerini güncellemeyen bankalar, vatandaşların limit artırımı taleplerine yeni bir çözüm geliştirdi. Yeni banknotların basılmaması, bireylerin ATM’lerden gerçekleştirdiği para çekme ve yatırma işlemlerinde zorluklara neden oluyor.

Bankalar, QR kod kullanımını devreye alarak para çekme limitlerini artırmayı mümkün kıldı. Günlük ücretsiz para çekme limitinin 10 bin TL olarak belirlenmesi, nakit kullanımının gerekli olduğu bazı durumlarda vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Bankaların iş yükü artıyor

Gerekli nakit miktarını elde etmek için bankalarda vezne sırasına giren vatandaşlar ise bankaların iş yükünü daha da artırıyor. Kart ve QR kod ile para çekme yöntemini kullanan vatandaşlar ise bu yöntemlerin de artık yeterli gelmediğini ifade ediyor.

QR limitleri yenilendi

Ocak ayının ortasına gelindiğinde, birçok özel banka QR kodlu işlemlerde günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı. Ancak, vatandaşlar kartlı işlemlerde de limitlerin artırılmasını talep ediyor.

Güncel limitler nasıl oldu?

Kartlı işlemlerde limitlerde bir değişiklik yapılmazken, bazı özel bankalar QR kodlu para çekme limitlerini artırdı. İşte güncel limit tablosu:

Banka Adı Para Çekme Limiti (Kart) Para Çekme Limiti (QR) Toplam
Akbank 5.000 TL 5.000 TL 10.000 TL
Aktif Bank 10.000 TL   10.000 TL
Alternatif Bank 10.000 TL   10.000 TL
Anadolu Bank 10.000 TL   10.000 TL
Burgan Bank 10.000 TL   10.000 TL
Deniz Bank 5.000 TL 7.500 TL 12.500 TL
Enpara 10.000 TL   10.000 TL
Fibabanka 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
Garanti BBVA 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
Halkbank 7.500 TL 7.500 TL 15.000 TL
HSBC 8.500 TL   8.500 TL
ING 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
KuveytTürk 20.000 TL 10.000 TL 30.000 TL
OdeaBank 10.000 TL   10.000 TL
QNB Finansbank 10.000 TL 10.000 TL 20.000 TL
TEB 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL
Türkiye İş Bankası 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL
VakıfBank 20.000 TL 5.000 TL 25.000 TL
YapıKredi 10.000 TL 5.000 TL 15.000 TL
Ziraat Bankası 7.500 TL 7.500 TL 15.000 TL
Ziraat Katılım 10.000 TL   10.000 TL