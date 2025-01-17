Bankalardan yeni adım: 10 bin TL sınırı aşıldı! Para çekme limitleri güncellendi

Enflasyondaki artışla birlikte para çekme limitlerini güncellemeyen bankalar, vatandaşların limit artırımı taleplerine yeni bir çözüm geliştirdi. Yeni banknotların basılmaması, bireylerin ATM’lerden gerçekleştirdiği para çekme ve yatırma işlemlerinde zorluklara neden oluyor.

Bankalar, QR kod kullanımını devreye alarak para çekme limitlerini artırmayı mümkün kıldı. Günlük ücretsiz para çekme limitinin 10 bin TL olarak belirlenmesi, nakit kullanımının gerekli olduğu bazı durumlarda vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Bankaların iş yükü artıyor

Gerekli nakit miktarını elde etmek için bankalarda vezne sırasına giren vatandaşlar ise bankaların iş yükünü daha da artırıyor. Kart ve QR kod ile para çekme yöntemini kullanan vatandaşlar ise bu yöntemlerin de artık yeterli gelmediğini ifade ediyor.

QR limitleri yenilendi

Ocak ayının ortasına gelindiğinde, birçok özel banka QR kodlu işlemlerde günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı. Ancak, vatandaşlar kartlı işlemlerde de limitlerin artırılmasını talep ediyor.

Güncel limitler nasıl oldu?

Kartlı işlemlerde limitlerde bir değişiklik yapılmazken, bazı özel bankalar QR kodlu para çekme limitlerini artırdı. İşte güncel limit tablosu: