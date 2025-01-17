Bankalardan yeni adım: 10 bin TL sınırı aşıldı! Para çekme limitleri güncellendi
Yüksek enflasyon nedeniyle para çekme limitlerini güncellemeyen bankalar, QR koduyla yapılan çekimlerde günlük limitleri artırma kararı aldı. Ancak vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kartlı işlemlerde de limit artışı talep ediyor. Peki QR kodlu para çekme limitleri nasıl oldu? Güncel limitler neler? İşte detaylar...
Enflasyondaki artışla birlikte para çekme limitlerini güncellemeyen bankalar, vatandaşların limit artırımı taleplerine yeni bir çözüm geliştirdi. Yeni banknotların basılmaması, bireylerin ATM’lerden gerçekleştirdiği para çekme ve yatırma işlemlerinde zorluklara neden oluyor.
Bankalar, QR kod kullanımını devreye alarak para çekme limitlerini artırmayı mümkün kıldı. Günlük ücretsiz para çekme limitinin 10 bin TL olarak belirlenmesi, nakit kullanımının gerekli olduğu bazı durumlarda vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Bankaların iş yükü artıyor
Gerekli nakit miktarını elde etmek için bankalarda vezne sırasına giren vatandaşlar ise bankaların iş yükünü daha da artırıyor. Kart ve QR kod ile para çekme yöntemini kullanan vatandaşlar ise bu yöntemlerin de artık yeterli gelmediğini ifade ediyor.
QR limitleri yenilendi
Ocak ayının ortasına gelindiğinde, birçok özel banka QR kodlu işlemlerde günlük para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı. Ancak, vatandaşlar kartlı işlemlerde de limitlerin artırılmasını talep ediyor.
Güncel limitler nasıl oldu?
Kartlı işlemlerde limitlerde bir değişiklik yapılmazken, bazı özel bankalar QR kodlu para çekme limitlerini artırdı. İşte güncel limit tablosu:
|Banka Adı
|Para Çekme Limiti (Kart)
|Para Çekme Limiti (QR)
|Toplam
|Akbank
|5.000 TL
|5.000 TL
|10.000 TL
|Aktif Bank
|10.000 TL
|10.000 TL
|Alternatif Bank
|10.000 TL
|10.000 TL
|Anadolu Bank
|10.000 TL
|10.000 TL
|Burgan Bank
|10.000 TL
|10.000 TL
|Deniz Bank
|5.000 TL
|7.500 TL
|12.500 TL
|Enpara
|10.000 TL
|10.000 TL
|Fibabanka
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Garanti BBVA
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|Halkbank
|7.500 TL
|7.500 TL
|15.000 TL
|HSBC
|8.500 TL
|8.500 TL
|ING
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|KuveytTürk
|20.000 TL
|10.000 TL
|30.000 TL
|OdeaBank
|10.000 TL
|10.000 TL
|QNB Finansbank
|10.000 TL
|10.000 TL
|20.000 TL
|TEB
|10.000 TL
|5.000 TL
|15.000 TL
|Türkiye İş Bankası
|10.000 TL
|5.000 TL
|15.000 TL
|VakıfBank
|20.000 TL
|5.000 TL
|25.000 TL
|YapıKredi
|10.000 TL
|5.000 TL
|15.000 TL
|Ziraat Bankası
|7.500 TL
|7.500 TL
|15.000 TL
|Ziraat Katılım
|10.000 TL
|10.000 TL