Bankalardan yeni uygulama: 20 bin TL altı sadece ATM'den çekilecek

Bankalar, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattı.

Sözcü'nün haberine göre yeni düzenlemenin özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve dijital bankacılıkla sınırlı teması olan vatandaşlar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Türkiye’de en düşük emekli maaşının 14.469 TL olduğu göz önüne alındığında, bu düzenleme milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.

ATM sayısı artıyor, vezne işlemleri azalıyor

Türkiye genelinde şu an yaklaşık 50 bin ATM bulunuyor. Bankalar, bu altyapıyı daha etkin kullanmak amacıyla kullanıcıları dijital ve otomatik kanallara yönlendirmeyi hedefliyor. Veznelerdeki işlem yoğunluğunu azaltma amacıyla hayata geçirilen bu uygulamanın, ilerleyen süreçte dijital bankacılık okuryazarlığına da etki etmesi bekleniyor.