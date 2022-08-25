Bankaların borsada sert hareketleri sürüyor

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul bu yıl yaşanan yüksek enflasyonda yatırımcıların alternatifsiz tercihi gibi görünüyor. Ancak borsada son günlerde yeni bir hikaye yazılıyor ki baş aktörü bankalar. Üst üste alınan makroihtiyati önlemler, Türkiye’nin yüksek 5 yıllık iflas risk primi CDS’e rağmen bankacılık endeksi son haftalarda tüm endeksleri geride bırakmayı başaran bankacılık endeksi haftanın ilk iki iş günü yüzde 12 değer kazandı. Son yıllarda yabancının Türkiye’den kesintisiz çıkışıyla gerileyen ve uzmanlara göre çok ucuz hale gelen bankacılık endeksi dün ise gelen kar satışlarıyla gün içinde yüzde 3'ü aşan gerileme yaşadı. Düne rağmen bankacılık endeksinde temmuz sonundan bugüne yükseliş yaklaşık yüzde 45'e dayanırken yılbaşına göre ise neredeyse endeks ikiye katlandı. Uzmanlar son üç haftadır yabancı yatırımcı girişinin yaşandığını ve tercihlerinin de güçlü karlılıklarıyla bankalardan yana olduğunu belirtirken yeni de temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bankacılık endeksi dolar bazında 173 cent seviyesine çıkarken teknik analizlerde 179 cent seviyesinin önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak yine de bankacılık endeksi bu dolar seviyesiyle Mart 2021'den bu yana gördüğü zirvesine ulaşmış durumda. Bankacılık endeksinin yine teknik TL bazında 3500 seviyesinin önemli olduğunu söyleyen analistler endeksin dolar bazında da yılbaşından bu yana yüzde 45 yükseldiğine işaret etti. Bankacılık endeksi yükselirken Borsa İstanbul’daki yabancı payı da hareketlendi. Yüzde 32’ye kadar inen yabancı payı 29 Temmuz’dan bu yana yüzde 4,4 yükselerek yüzde 34,37 seviyesine çıktı. Bu seviyeler halen daha çok düşük olsa da girişin yaşanıyor olması borsa uzmanlarını memnun etti.

Yabancı payında 2 puanı aşan yükseliş yaşandı

Peki bankacılık endeksi yükselirken bankalarda yabancı payının oranı nasıl değişti? Akbank’ta 29 Temmuz’da yüzde 45,84 olan yabancı payı dün itibariyle yüzde 52,69’a yükseldi. Albaraka Türk’te yüzde 8,37’den yüzde 12,6’ya yükseliş var. Garanti BBVA’da ana ortağın alımıyla azalan payların arasında 29 Temmuz’da yüzde 6,79 olan yabancı payı dün yüzde 8,68 oldu. Halkbank’ta yüzde 1,24 olan yabancının oranı yüzde 2,21’e, İş Bankası’nda ise yüzde 35,46’dan yüzde 36,11’e çıkmayı başardı. Yabancı payı Şekerbank ve TSKB’de hafif gerilese de Vakıfbank'ta yüzde 1,11’den yüzde 2,53’e, Yapı Kredi Bankası’nda ise yüzde 19,16'dan yüzde 22,1'e yükseldi.

Bankacılık endeksinin rüzgarını arkasına alan BIST100 endeksi de yukarı yönlü eğilimini sürdürdü ancak dün yine kar satışları etkili oldu. Ağustos başından bu yana bakıldığında endeks yüzde 20 değer kazanırken analistler gerek TL’deki değer kaybına karşı en iyi alternatif olarak görünmesi gerekse enfl asyondaki yükselişe karşı koruma sağlama potansiyelinin hisse senetlerine yönelimin sürmesini sağladığını kaydetti.

Uluslararası benzerlerinden iskontolu fiyatlanıyordu

Marbaş Merkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, bankacılık endeksinin temmuz ortasında 1.952 puan seviyesinden başlayan ralli hareketinde 3.100’lü seviyeleri aşarak yüzde 60’ın üzerinde bir getiri sağladığını vurgulayarak geçen yıl bu dönemde 1.300’lü seviyelerde olan bankacılık endeksine yıldan yıla bakıldığında da yüzde 140 bir artış olduğunu dile getirdi. Kuru, yaşanan yükselişin nedenlerini şöyle sıraladı: “Bankalardaki bu yükseliş hareketinin ayakları yere basan bir birkaç temel unsuru var, öncelikle bankalarımız uzun dönemdir çeşitli sebeplerle uluslararası benzerlerinden daha iskontolu fiyatlanıyordu ancak ikinci çeyrek bilançolarda KKM ve TÜFE’ye endeksli tahvillerin etkisiyle karlılıklar yıldan yıla 4-5 kat artmış durumda. Geçen sene bu zamanlar 1.300 olan bankacılık endeksi fiyat kazanç oranı 3’ün üzerinde iken mevcut karlılıkların ardından 3.100’ün üzerinde piyasa değerine rağmen fiyat kazanç oranları henüz 2,80’lere kadar yükselebildi. Yani piyasa değerlemeleri karlılıkların arkasından geliyor, hisse senedi fiyatları artan karlılıklara yetişemiyor.”

Bankacılıkla kârlılık ikinci yarıda da sürecek

Son iki aydır borsa yüzde 30 primlenirken kurdaki yukarı hareketin sadece yüzde 7’lerde kaldığını ifade eden Kuru, “Kurdaki yükselişin KKM gibi ürünlerin etkisiyle sınırlı kalmış olması borsada dolar bazlı yukarı bir trend oluşmasına sebep oldu. Temmuz ortasında 136$ olan BIST100 endeksi 170$ ile dolar bazında yüzde 25 prim yaptı. Dolar bazlı bu getiriyi gören yabancının bu trende katıldığını, katılırken de bankaları tercih ettiğini görüyoruz” dedi. Kuru, Merkez Bankası’nın adımlarının hafif negatif bir etkisi olması beklense de karlılıkta yıllık bazda artışların üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam etmesini beklediklerini vurgulayarak yılın devamında bankacılık endeksi ile ilgili pozitif olmaya devam ettiklerini söyledi.