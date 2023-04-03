Bankaların döviz pozisyon açığı 456 milyon dolara geriledi
Kasım 2022'de 5 milyar doların üzerinde döviz pozisyon fazlası bulunan bankacılık sektörü, BDDK karalarıyla birlikte açık vermeye başladı. 17 Şubat haftasında sektörün döviz pozisyon açığı 1,5 milyar dolara çıkmasının ardından, BDDK’nın hamlesi sonrası 24 Mart haftasında 456 milyon dolara geriledi.
Levent AKBAY
Bankacılık sektörünün net döviz pozisyon açığı 24 Mart haftasında da gerileyişini sürdürerek 456 milyon dolara düştü. Yıla 1 milyar 806 milyon dolar döviz pozisyon fazlası ile giren sektör 13 Ocak haftasında açık pozisyon taşımaya başlamış, açık 17 Şubat haftasında 1 milyar 510 milyon dolar ile zirveye ulaşmıştı. Bu tarihten sonra tekrar gerilemeye başlayan sektörün döviz pozisyon açığı 17 Mart haftasında 552 milyon dolara kadar indikten sonra 24 Mart haftasında 456 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kasım 2022’de 5 milyar doların üzerinde döviz pozisyon fazlası olan bankacılık sektörünün döviz pozisyon dengesindeki dalgalanma döviz ihtiyacına paralel olarak BDDK’nin ardı sıra yayınladığı tebliğlerle izah ediliyor. BDDK 10 Ocak’ta uygulanmak üzere Aralık 2022’de aldığı karar ile bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınırı, özkaynakların yüzde 20’sinden yüzde 5’ine indirdi. Bunun üzerine bankacılık sektörü fazla dövizden kurtulmaya çalışarak açık pozisyona geçti.
BDDK 9 Mart’ta aldığı bir başka kararla; bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranını bu kez yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkardı. Bu karar çerçevesinde bankalar portföylerine döviz eklemeye başladılar.
Döviz fazlasından döviz açığına
Kasım ayında kamu mevduat bankalarının 43,2 milyon dolar, yerli özel bankaların 2,3 milyar dolar, yabancı mevduat bankalarının da 2,5 milyar dolar olmak üzere sektörün 5,1 milyar dolar döviz pozisyon fazlası varken, BDDK tarafından yapılan rasyo değişikliğinin ardından sistem açığa geçmiş, 17 Şubat 2023 tarihi itibarıyla sektörün net döviz pozisyon açığı 1 milyar 510 milyon dolara çıkmıştı. Bu tarihte kamu mevduat bankalarının açığı 963,3 milyon dolar, yabanca mevduat bankalarının açığı 72,2 milyon dolar, yerli özel mevduat bankalarının açığı ise 495,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra gerilemeye başlayan pozisyon açığı 24 Şubat’ta 1 milyar 392 milyon dolara, 3 Mart’ta 1 milyar 172 milyon dolara, 10 Mart’ta 970 milyon dolara, 17 Mart’ta 552 milyon dolara ve son olarak 24 Mart’ta ise 456 milyon dolara kadar düştü.
24 Mart haftasında 34 milyar 911 milyon dolarlık özkaynağı olan kamu bankaların döviz pozisyonu 783 milyon dolar açık verdi. 26 milyar 51 milyon dolar özkaynağa sahip yabancı bankaların net döviz pozisyonu 401 milyon dolar fazla verirken, 34 milyar 26 milyon dolar özkaynağa sahip yerli özel bankalar ise 34 milyon dolar açık verdi. Böylelikle net döviz pozisyon açığı 456 milyon dolara kadar geriledi.