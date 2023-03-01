Bankaların EYT promosyonu ne kadar? İşte banka banka EYT promosyonları

Yüzde 30'luk Ocak 2023 emekli zammı ve EYT'nin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların yeniden iştahını kabarttı. Müşteri kazanmak adına çeşitli kampanyalar yürüten bankalarda emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.

EYT düzenlemesi sonrasında emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar, ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten ya da emeklilik işlemleri sırasında SGK'dan seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.

Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

Yüksek miktarlarda promosyon rakamları

Bankalar yeni emeklileri ve daha yüksek maaş alacak mevcut emeklileri kendi bankasına çekmek için daha yüksek miktarlarda promosyon rakamlarına çıkabilir. Bu bağlamda emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında şekillenmesi bekleniyor. EYT'liler böylece banka seçerken kendileri için en iyi şartları sağlayan ve en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları tercih edecek.

Kamu ve özel bankaların en güncel emekli promosyon tutarları şöyle:

Ziraat Bankası emekli promosyonu:

Emekli promosyon tutarlarını ilk güncelleyen kamu bankası Ziraat Bankası oldu. SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Halkbank emekli promosyonu:

Halkbank emekli promosyon rakamlarında SGK'nın asgari tutarları belirlemesi sonrası güncellemeye gitti. Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Vakıfbank emekli promosyonu:

Vakıfbank da SGK'nın açıklaması sonrası emekli promosyon tutarlarını güncellendi.

Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

Akbank emekli promosyonu:

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı bu bankadan almayı taahhüt ederseniz 7.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Garanti BBVA emekli promosyonu:

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler 6.000 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak 1.500 TL de bonus kazanabiliyor. Bu koşulda Garanti, emekli promosyon ödemesini 7.500 TL'ye kadar yapabiliyor.

Banka kampanya geçerlilik tarihini 1-31 Aralık 2022 olarak duyurdu.

Denizbank emekli promosyonu:

Maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 5.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. Banka promosyon ödemesinin emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacağını belirtti. İşte rakamlar:

Aylık 3.500 TL altında maaş alanlara 3.000 TL

Aylık 3.500 TL ile 7.500 TL arasında maaş alanlara 3.500 TL

Aylık 7.500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alanlara 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL

ING emekli promosyonu:

ING emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi taahhüt ediyor.

İş Bankası emekli promosyonu:

İş Bankası emekli maaşını bankasına taşıyan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. SGK ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalabiliyor.

Kuveyt Türk emekli promosyonu:

SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, Kuveyt Türk aracılığıyla alan ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emekliler maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyor. İşte rakamlar:

3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 3.600 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında (7.500 TL hariç) emekli aylığı alanlara 4.200 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında (10.000 TL hariç) emekli aylığı alanlara 5.400 TL,

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 6.000 TL promosyon ödemesi Kuveyt Türk tarafından gerçekleştiriliyor.

TEB emekli promosyonu:

TEB 7 bin TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yaptığını bildirdi. Banka 7.000 TL'ye varan promosyon ve emekli tanıdıklarını bankaya getirenlere, emekli maaşını TEB'e ilk kez taşıyan her emekli maaş müşterisine her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül veriyor.

Türkiye Finans emekli promosyonu:

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm emeklilere, 3 yıl taahhüt vermeleri halinde;

3.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL'ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL'ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi emekli promosyonu:

1 Kasım 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 7.500 TL'ye varan nakit emekli promosyonu alabiliyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan banka:

Bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL,

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL,

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL,

10.000 TL' nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödendiğini bildirdi.