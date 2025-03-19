'Bankaların FX satış tutarı 8-9 milyar dolar arasında'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan gözaltı kararı verilirken, güne bu haberlerle başlayan borsada sert düşüşler yaşandı.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul ve dövizde görülen hareketin ardından piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şeyin yapıldığını kaydetmiş ve "Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" demişti.

FX satış tutarı 8-9 milyar dolar arasında

Bloomberg’e konuşan bir Merkez Bankası (TCMB) yetkilisi de TCMB’nin oynaklığa karşı gerektiğinde müdahalede bulunduğunu söyledi. Yetkili, TCMB’nin FX piyasasındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, bankaların FX satış tutarının da 8-9 milyar dolar arasında olduğunu belirtti.