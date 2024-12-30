Bankaların kârı 11 ayda yüzde 9 arttı

Bankacılık sektörünün 2023 yılının Ocak-Kasım döneminde 535,5 milyar lira olan toplam net karı bu yılın ilk 11 ayında 583,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı verilere göre Kasım ayında takipteki alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı yüzde 1,80 oldu. Bu oran geçen yılın Kasım ayında yüzde 1,51 düzeyindeydi.

Çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu aynı dönemde yüzde 14 ile geçen sene ile aynı seviyede kaldı. Sermaye yeterliliği standart rasyosu da yüzde 18'de kaldı.

Kasım'da toplam aktifler 31,2 trilyon TL, toplam krediler ise 15,5 trilyon TL oldu.

2023 sonuna göre sektörün; aktif toplamı yüzde 32,3, krediler toplamı yüzde 32,4 ve menkul değerler toplamı yüzde 28,1 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,80 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 sonuna göre yüzde 22,4 artışla 18 trilyon 174 milyar 650 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 seviyesine geldi.