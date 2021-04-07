Bankaların kredi faiz oranları belli oldu! İşte güncel banka faiz oranları

Vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Türkiye'de koronavirüs pandemisi nedeniyle özellikle ihtiyaç kredilerine ilgi artarken, konut ya da otomobil alımı için kredi kullanmak isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Kredi kullanımında en çok dikkat edilen konuların başında banka faiz oranları geliyor. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen ücret artarken, faiz oranı düştükçe geri ödenecek ücretin miktarı da azalıyor. Peki bankaların kredi faiz oranlarında son durum ne? Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte detaylar...

Bankaların kredi faiz oranları

Halkbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

VakıfBank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37

ING Bank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: % 1,64

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49

Türkiye İş Bankası kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,45

Akbank kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,00

Taşıt kredisi: %1,59

Konut kredisi: %1,41

Garanti BBVA kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,22

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Yapı Kredi kredi faiz oranları

İhtiyaç kredisi: %2,44

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50